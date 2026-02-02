La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe es el organismo previsional provincial encargado de administrar y abonar los haberes a jubilados y pensionados de la provincia de Santa Fe, garantizando el pago de sus prestaciones en fechas programadas para facilitar la planificación financiera de los beneficiarios.
Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en febrero de 2026
El organismo previsional confirmó las fechas importantes para los beneficiarios de su caja.
Los pasivos santafesinos reciben sus haberes conforme a un cronograma oficial que divide los pagos según los montos a percibir, un esquema que se repite mensualmente y permite organizar con antelación cuándo se acreditarán las jubilaciones en las cuentas bancarias de cada titular.
Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en enero 2026
Para el mes de febrero de 2026, la Caja provincial anunció que los jubilados percibirán sus haberes en dos fechas distintas según el monto a cobrar: aquellos cuyo monto de bolsillo no supere los $1.150.000 serán acreditados el lunes 2 de febrero, con las acreditaciones efectuadas en cuenta desde el sábado 31 de enero.
Por su parte, los beneficiarios que vayan a recibir un monto superior a $1.150.000 tienen previsto el pago el jueves 5 de febrero.
Durante el mes de enero de 2026, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe también estableció un cronograma específico para el cobro de los haberes del primer mes del año. En ese caso, los jubilados y pensionados provinciales cuyos pagos mensuales no excedieron los $1.150.000 recibieron su haber el viernes 2 de enero, con la acreditación en cuenta desde el miércoles 31 de diciembre de 2025.
Por otro lado, quienes percibieron haberes superiores a ese monto cobraron el miércoles 7 de enero, de acuerdo con el calendario oficial.
