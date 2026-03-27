Atención jubilados de Santa Fe: los importantes anuncios que podrían cambiar el futuro de los beneficiarios + Seguir en









Se modificaron las condiciones del sistema previsional en marzo 2026 y eso genera dudas sobre lo que viene en el resto del año.

Las nuevas normativas cambian el panorama de los jubilados de Santa Fe. Imagen: Freepik

El sistema previsional de Santa Fe está en medio de una etapa de transformación que genera expectativa entre miles de jubilados y pensionados. En las últimas semanas, desde el Gobierno provincial se dieron a conocer las modificaciones que impactan en los ingresos y en la dinámica de actualización de los haberes.

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En marzo 2026, las autoridades plantean una nueva etapa enfocada en mejorar las condiciones de quienes ya finalizaron su vida laboral. El objetivo de estos cambios es darles una mayor previsibilidad a los adultos mayores y aliviar el impacto de la inflación en sus bolsillos.

Jubilados Córdoba Las medidas ya confirmadas abren la puerta a grandes cambios para los jubilados de Santa Fe. Imagen: Freepik Fin del aporte solidario: la medida que impactará en los jubilados de Santa Fe Uno de los anuncios más importantes tiene que ver con la eliminación del aporte extraordinario que se aplicaba sobre determinados haberes. Esta contribución había sido implementada en un contexto de emergencia para reducir el déficit de la caja previsional.

Con el paso del tiempo, esa herramienta generó cuestionamientos entre los beneficiarios, ya que implicaba un descuento adicional en sus ingresos. Debido a esta situación, el Gobierno provincial resolvió no extender su vigencia. La decisión se debe a una mejora en las cuentas del sistema. Según lo informado por las autoridades, el déficit se redujo de manera considerable, por lo que se puede avanzar a una etapa más estable.

Además, se anunció un cambio en la forma en que se trasladan los aumentos salariales. Hasta ahora, los incrementos que recibían los trabajadores activos se reflejaban en los haberes con un retraso de aproximadamente dos meses. Pero a partir de esta modificación, ese desfase será más breve, lo que permitirá que los ingresos se actualicen más rápido frente a los cambios económicos.

Jubilados de Santa Fe El gobernador de Santa Fe busca mejorar los haberes previsionales con la reforma. Imagen: Freepik Santa Fe: cuál es el haber mínimo de jubilación en marzo 2026 En paralelo a estos cambios, se mantiene vigente la referencia del haber mínimo dentro del régimen provincial. Para marzo de 2026, ese valor es de $575.387. Este monto es fundamental, ya que funciona como base para definir quiénes quedan alcanzados por determinados aportes o beneficios. Según lo que dice la normativa, los haberes que no superan tres veces ese mínimo quedan exentos de ciertos descuentos. Pero por el otro lado, quienes perciben ingresos superiores sí pueden ser alcanzados por escalas de contribución, para distribuir el esfuerzo de manera diferenciada dentro del sistema. Las recientes decisiones del gobierno provincial buscan equilibrar las cuentas de alguna manera sin tener que descuidar la situación de quienes dependen de estos ingresos. El desafío hacia los siguientes meses del año va a ser el de sostener ese equilibrio y garantizar que las mejoras anunciadas se traduzcan en una recuperación real del poder adquisitivo.