Caja de Jubilaciones de Santa Fe: cuáles son los nuevos valores de haberes mínimos y máximos + Seguir en









Las autoridades santafesinas anunciaron nuevas medidas para fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados.

Aumentos en los haberes mínimos para los beneficiarios santafesinos. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones de Santa Fe continúa sus esfuerzos por asegurar mejores condiciones de cobro para jubilados y pensionados del sistema previsional municipal, actualizando los montos de los haberes que perciben. En el marco de la firma del Decreto N° 129 se definieron los nuevos valores que regirán en 2026, con el objetivo de acompañar el contexto económico.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Estas medidas buscan mitigar los efectos de la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los ingresos de los adultos mayores que dependen de la Caja Municipal de Jubilaciones, en coordinación con la normativa vigente y el seguimiento constante de los indicadores económicos.

Jubilados Santa Fe Los beneficiarios santafesinos arrancan el año con aumento en las jubilaciones. Imagen: Freepik Actualización de los haberes: cuál es la jubilación mínima y máxima en Santa Fe Con el aumento recientemente establecido, la jubilación mínima que abonará la Caja de Jubilaciones de Santa Fe quedó fijada en $496.088,88 pesos mensuales. Al mismo tiempo, el tope de haber jubilatorio o monto máximo se ubicó en $4.960.888,80 pesos, valores que empezaron a aplicarse desde el 2026.

Esta actualización representa un ajuste significativo respecto a los haberes previos, con el objetivo de fortalecer los ingresos de quienes se retiraron del empleo activo y que ahora perciben su jubilación por el sistema municipal, dentro de un contexto de carrera contributiva y evolución de los aportes.

Cómo se actualizan los montos Los haberes jubilatorios de la Caja de Santa Fe se actualizan mediante la aplicación de coeficientes sectoriales que se determinan en función del incremento de los aportes realizados por los trabajadores activos y la evolución de los pagos de prestaciones en cada sector adherido. Esta metodología busca que los ajustes respondan a la dinámica de los recursos del sistema previsional.

Además, la normativa vigente establece límites para los haberes máximos en relación con el mínimo, de modo que el importe superior no sea inferior a diez veces ni superior a quince veces el monto de la jubilación ordinaria mínima, garantizando así una relación proporcional entre los valores dentro del sistema.