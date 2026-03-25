Trámites del IPS: la esperada novedad que facilitará la vida de miles de jubilados + Seguir en









Buenas noticias para todos los beneficiarios bonaerenses del organismo previsional de la Provincia.

Buenas noticias para los beneficiarios bonaerenses del IPS. Imagen: Freepik

El Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires es uno de los organismos más importantes para miles de jubilados y pensionados, ya que se encarga de administrar y garantizar el pago de haberes previsionales en todo el territorio bonaerense. Además, cumple un rol clave en el acompañamiento de las personas durante todo el proceso jubilatorio.

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Entre sus principales virtudes, el IPS ofrece una amplia cobertura que incluye jubilaciones, pensiones, subsidios y diversos beneficios para sus afiliados. En los últimos años, el organismo también avanzó en la digitalización de trámites, permitiendo realizar gestiones online, consultar expedientes y acceder a servicios sin necesidad de trasladarse, lo que agiliza los tiempos y simplifica los procesos.

Inauguración Esta nueva oficina del IPS brindará cobertura para todos los jubilados y pensionados de esta localidad. Imagen: Freepik A su vez, el instituto cuenta con centros de atención distribuidos en distintos puntos de la provincia, lo que garantiza cercanía y asistencia personalizada. En ese marco, el organismo continúa expandiéndose y recientemente confirmó la apertura de una nueva oficina en la localidad de América, una medida muy esperada por los vecinos de la región.

Nueva oficina en América: todo lo que tenés que saber El IPS anunció la apertura de una nueva oficina en la localidad de América, con el objetivo de ampliar su red de atención y acercar sus servicios a más bonaerenses. Esta iniciativa forma parte de una política sostenida de crecimiento territorial del organismo.

La nueva dependencia permitirá a jubilados, pensionados y futuros beneficiarios realizar trámites sin necesidad de viajar largas distancias, facilitando gestiones como consultas, inicio de jubilaciones o seguimiento de expedientes. Este tipo de oficinas resulta clave para mejorar la accesibilidad y descentralizar la atención.

Además, la incorporación de este espacio refuerza la cobertura del IPS en el interior de la provincia, consolidando un sistema más equitativo y eficiente. Con esta apertura, el organismo busca garantizar que cada vez más personas puedan acceder a sus derechos previsionales de manera rápida y sencilla. Jubilados del IPS Ahora los beneficiarios bonaerenses tendrán atención presencial más cerca de sus casas. Imagen: IPS Calendario de pagos de IPS para marzo 2026 El IPS ya confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026. Los haberes se abonarán en dos jornadas consecutivas, organizadas según la terminación del DNI de cada afiliado. El lunes 30 de marzo cobrarán los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, mientras que también se pagarán las pensiones sociales no contributivas. Por su parte, el martes 31 de marzo será el turno de quienes tengan documentos finalizados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por último, el organismo informó que la fecha límite para el cobro por ventanilla será el 23 de abril de 2026, brindando un margen adicional para quienes no puedan asistir en los días asignados.

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