Inicia la semana de pagos de IPS: quiénes son los jubilados que cobran el lunes 30 de marzo

Estamos cerca de la fecha de cobro de haberes. Enterate cómo se organiza el calendario para saber cuándo te depositan.

El Instituto de Previsión Social (IPS) cumple un rol central en la administración de los haberes previsionales de miles de bonaerenses, garantizando el pago mensual a jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires . Se trata de un organismo clave dentro del sistema previsional provincial, que además brinda asesoramiento y acompañamiento en distintos trámites.

En la provincia de Buenos Aires, el sistema jubilatorio administrado por el IPS abarca a trabajadores del ámbito público provincial y municipal, quienes, tras cumplir con los requisitos de edad y años de aportes, acceden a una jubilación o pensión. Este esquema representa un sostén económico fundamental para una gran parte de la población adulta mayor.

Cada mes, el organismo difunde el cronograma de pagos correspondiente, con el objetivo de ordenar el cobro de haberes y evitar aglomeraciones. En este sentido, el calendario se organiza según la terminación del DNI, permitiendo una distribución más eficiente y ágil.

Conocé todos los detalles sobre el pago de haberes del mes de marzo en el organismo bonaerense.

El Instituto de Previsión Social informó que los haberes correspondientes al mes de marzo comenzarán a abonarse el lunes 30. En esa jornada cobrarán las jubilaciones y pensiones cuyos DNI finalicen en 0, 1, 2 y 3 , junto con todas las pensiones sociales no contributivas , sin importar la terminación del documento.

Por su parte, el martes 31 de marzo será el turno de quienes perciben jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. De esta manera, el cronograma se completa en dos jornadas consecutivas, garantizando el acceso ordenado a los haberes.

Desde el organismo también recordaron que el plazo límite para el cobro por ventanilla se extenderá hasta el 23 de abril de 2026. Pasada esa fecha, quienes no hayan retirado sus haberes deberán realizar las gestiones correspondientes para acceder al pago.

Paso a paso: cómo tramitar la jubilación en IPS

El trámite de jubilación en el IPS comienza con la verificación de los requisitos básicos: edad mínima y cantidad de años de aportes necesarios según el tipo de jubilación. Una vez cumplidas estas condiciones, el primer paso es reunir toda la documentación requerida, como DNI, constancia de servicios y certificaciones laborales.

Jubilados del IPS Obtener la jubilación es más simple de lo que parece, conocé los requisitos principales para iniciar el trámite. Imagen: IPS

Luego, el solicitante debe iniciar el trámite de manera presencial en un Centro de Atención Previsional (CAP) del IPS, solicitando previamente un turno. Allí se presenta la documentación y se inicia formalmente el expediente jubilatorio, que será evaluado por el organismo.

Finalmente, el IPS realiza el análisis de los aportes y la situación laboral del solicitante. Si todo está en regla, se otorga el beneficio jubilatorio y se informa la fecha de cobro. En caso de faltar documentación o existir inconsistencias, el organismo puede requerir información adicional antes de aprobar la jubilación.