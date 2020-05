La Legislatura porteña homenajeó a los referentes de la Villa 31 fallecidos por Covid-19

En alusión al proyecto Lucía Cámpora recordó a los tres referentes barriales y afirmó van dos meses de pandemia y “todavía la Ciudad no tiene un protocolo específico para villas, asentamientos y barrios populares”.

Lu Cámpora on Twitter Hoy la Legislatura aprobó las declaraciones de pesar por la muerte del Oso Giracoy y de Ramona Medina, militantes y referentes sociales de la Villa 31.



Seguimos exigiendo que el @gcba atienda la emergencia que viven los barrios populares de CABA. pic.twitter.com/iNDBwV9RRd — Lu Cámpora (@lucampora) May 28, 2020

Además remarcó: “Cuando la emergencia sanitaria pase, el coronavirus se va a ir, pero la desigualdad va a continuar y tenemos que construir las herramientas para seguir combatiendo este flagelo que aqueja a muchos porteños y porteñas".

Por su parte, Ofelia Fernández señaló que "las vecinas y vecinos de los barrios populares de la Ciudad le hacen frente hace años al abandono del Gobierno. La organización colectiva apenas alcanza para la supervivencia y en este contexto el Gobierno de la Ciudad tiene que dar respuestas contundentes y urgentes.”

“Los parches que se ponen ahora no alcanzan para tapar la miseria estructural. Necesitamos un protocolo para actuar de forma integral ya, pero además hay que repensar la política a largo plazo y cambiar drásticamente las prioridades", concluyó.

Asimismo la Diputada de la Ciudad por el Frente de Todos Victoria Montenegro, señaló que “duelen las muertes porque sentimos que quizás las podríamos haber evitado si hubiera estado el Estado presente.”

“Es una suerte que enfrentamos esta pandemia con un Ministerio de Salud de la Nación porque no sé qué hubiera pasado si tuviéramos hoy una Secretaría de Salud. Estuvimos semanas pidiendo hisopados al Gobierno de la Ciudad. Si finalmente el Estado llegó a las villas fue gracias al Gobierno Nacional que llevó el programa Detectar, si no, esos hisopados no se hacían”, señaló.

Finalmente, Laura Velasco aseguró que "Ramona, el Oso y Agustín Navarro, militantes populares muertos de la villa 31, expresan como hoy son los movimientos sociales quienes están poniendo el cuerpo a esta pandemia en los barrios vulnerables de nuestra Ciudad".

Y añadió: "Necesitamos avanzar sobre herramientas concretas que pongan allí la presencia del Estado de la mano de las organizaciones sociales; y esos son los proyectos que tenemos que discutir en esta Legislatura, para acompañar a quienes con un gran compromiso están sosteniendo el cuidado de los vecinos y las vecinas, porque en el barrio, si no hay un comedor abierto, si no hay un merendero, se mueren de hambre", concluyó

Este jueves el Gobierno porteño confirmó 3124 casos de coronavirus en los barrios vulnerables de la Ciudad. Del total de los casos, 1025 ya se recuperaron. Las zonas más afectadas son: Barrio 31 con 1896 casos y Barrio Padre Ricciardelli (1-11-14), con otros 926.