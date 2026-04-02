Tiroteo en Almagro: tres hombres fueron heridos de bala en un confuso episodio en un auto + Seguir en









Todo comenzó cuando una mujer solicitó un auto de aplicación de viaje. En el vehículo iba más de un pasajero, lo cual generó alertas y terminó en tiros al aire.

El hecho se dio en la mañana de este jueves feriado cuando una mujer policía se subió a un auto de aplicación. Captura

Tres hombres resultaron heridos de bala tras un confuso episodio que derivó en un tiroteo en Almagro. Sucedió durante la mañana de este jueves luego de que una mujer se subiera a un auto de aplicación de viajes. Tras el hecho, los tres debieron ser derivados a hospitales de la zona.

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El hecho sucedió en el cruce de la avenida Belgrano y Maza, cuando tres pasajeros compartieron un viaje en un auto de aplicación. Pasadas las 08.00, una oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) se subió al vehículo en el barrio porteño de Liniers, en el que ya había dos hombres que venían de la provincia de Buenos Aires.

Tiroteo en Almagro: tres hombres resultados heridos en un confuso episodio En medio del recorrido, fuentes del caso indicaron a NA que la agente “comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detenga la marcha” pero el sujeto se negó. En ese momento, la mujer creyó que podría estar siendo víctima de algún tipo de ilícito, por lo que efectuó disparos hiriendo a todos los pasajeros.

tiroteo almagro En ese momento, la mujer creyó estar siendo víctima de algún ilícito lo que la llevó a efectuar disparos. NA Tras la llegada de los efectivos, los masculinos manifestaron no conocerse entre sí, por lo que se investigan las razones por la que la oficial disparó.

Dos de los lesionados, de 50 y 33 años, fueron trasladados al hospital Ramos Mejía con heridas de arma de fuego en abdomen, mientras que el tercero, de 30, fue derivado al hospital Penna con un disparo en miembro inferior.

“El más grave sería el conductor de vehículo con disparo de arma de fuego en el tórax”, remarcaron mientras en la zona hay operativos del SAME y Policía de la Ciudad. Tiroteo en la escuela de Santa Fe: el fiscal detalló paso a paso cómo ocurrió el ataque El fiscal regional Carlos Vottero reconstruyó la secuencia del ataque armado en una escuela de San Cristóbal, detalló cómo actuó el agresor dentro del establecimiento y aportó precisiones clave sobre la mecánica del hecho, en una investigación que ya permitió descartar versiones iniciales y confirmar datos centrales del tiroteo. En medio de la conmoción que atraviesa la ciudad, el fiscal explicó que el hecho no ocurrió en un único punto, sino que se desarrolló en distintos sectores del establecimiento y a lo largo de varios segundos. Para ello, se realizaron peritajes en la escena primaria y en todo el recorrido del atacante. Tras el análisis forense, Vottero declaró en Radio Mitre: “Tenemos certeza respecto del arma utilizada. Es una escopeta calibre 12/70 de dos caños superpuestos. Se habrían efectuado cuatro disparos”.

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