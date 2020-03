Hoteleros vs. clientes por cancelación masiva de reservas en la costa

Ahora bien, muchos turistas que iban a aprovechar el fin de semana largo del 23 y 24 de marzo para disfrutar de los últimos calorcitos del verano en la costa, se ven obligados a reprogramar sus viajes. Y ahí, comienzan las complicaciones.

La política de cancelación o reprogramación de hospedaje depende de cada hotel. Desde la intendencia de Pinamar aseguraron a Ámbito que los hoteles deben devolver el dinero de las reservas y en caso de que no puedan reintegrarlo otorgar un voucher postergando la fecha. Es en esa línea, en la que están trabajando la mayoría de los hoteles, salvo algunas excepciones.

“Lo que estamos haciendo y recomendando es entregar vouchers, congelando el precio y la cantidad de días, para que puedan volver a utilizarlo de acá a fin de año. No estamos haciendo devolución del dinero, porque estamos atravesando una crisis que si no va a implicar despidos”, aseguró Pedro Marinovich, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Pinamar. “Pedimos al gobierno créditos, postergación de impuestos y medidas para salir adelante. Muchos turistas están tomando los vouchers de buena manera, porque entienden lo que estamos viviendo, aunque a otros no les convence tanto”, agregó.

Pinamar viene de vivir una de las mejores temporadas de su historia. Si bien hubo récord de visitantes en el verano, el consumo fue gasolero y no acompañó a ese boom de turistas. En Cariló, que también se ve afectada, la devolución se rige bajo las mismas normas.

“La situación está complicada, estamos trabajando en base al decreto que se firmó hoy, que establece que hoteleros, gastronómicos y comerciantes tenemos que cerrar. De hecho, hay inspectores municipales corroborando esto. Las reservas que teníamos las estamos dando de baja y les ofrecemos al cliente la devolución del dinero, donde asumimos nosotros el costo bancario de devolver la seña o le damos un voucher para más adelante, lo que elijan”, aseguró Joaquín Bustillo de la Cámara de turismo de Cariló y socio de la inmobiliaria Celtis.

De todas maneras, hay turistas que denunciaron que no todos los hoteles se acoplan a estas medidas. Algunos contaron que esos vouchers, les fueron ofrecidos para los meses de más frio, de acá a seis meses, y no hasta fin de año, como las asociaciones aconsejan.

“En Pinamar tomamos la decisión de prohibir toda actividad vinculada a los servicios turísticos y gastronómicos, desde alojamiento hasta entretenimiento. No queremos que vengan, hay una situación internacional y hay que respetar los protocolos de aislamiento y la cuarentena”, twitteó Martin Yeza, para informar lo que sería el comienzo de una Pinamar completamente desolada.

Sumado a esta decisión, el Gobierno nacional canceló vuelos de cabotaje, micros y trenes hasta el 25 de marzo, lo que restringirá el turismo para todo el país. Medidas que se adoptan para frenar el avance del coronavirus.