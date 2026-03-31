Una nueva variante de COVID pone en alerta al mundo: cuáles son los síntomas de la cepa "Cicada"

La cepa presenta entre 70 y 75 mutaciones en su proteína de pico, circula en más 20 países y puede superar la inmunidad de las vacunas.

La variante fue detectada inicialmente en Sudáfrica en 2024 y comenzó a expandirse con mayor fuerza desde fines de 2025.

La Organización Mundial de la Salud ( OMS ) alertó sobre una nueva cepa del COVID-19 conocida como "Cicada" , tras detectar su circulación en más de 20 países y un crecimiento sostenido en distintas regiones.

Identificada científicamente como BA.3.2 , fue incorporada a la lista de "variantes en vigilancia" debido a su rápida expansión y a las 70-75 mutaciones que presenta . Según los datos disponibles, en algunos lugares ya representa hasta el 30% de los casos .

Si bien hasta ahora no se asocia con cuadros más graves , los especialistas advierten que su capacidad para evadir la inmunidad de las vacunas previas obliga a un monitoreo constante. A continuación, conocé los detalles.

Los síntomas asociados a la variante "Cicada" no difieren demasiado de los que ya se conocen del COVID-19, lo que dificulta distinguirla a simple vista de otras infecciones respiratorias como la gripe .

Entre los signos más frecuentes se encuentran el dolor de cabeza , la fatiga persistente y la congestión nasal , que suelen aparecer en los primeros días de contagio.

También se reportan estornudos, tos seca y dolor de garganta, que en algunos casos puede ser más intenso de lo habitual, descripto por pacientes como una molestia aguda al tragar, llamado "cuchilla de afeitar".

Otro de los que sigue siendo característico del coronavirus es la alteración del gusto y el olfato, aunque no siempre está presente. En algunos cuadros pueden aparecer fiebre, escalofríos y sensación general de decaimiento.

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"No he visto ningún dato que indique que Cicada sea más grave que otras variantes circulantes", dijo Robert Hopkins Jr., director médico de la Fundación Nacional para las Enfermedades Infecciosas, al medio "USA Today".

Uno de los principales problemas es que, sin un test específico, resulta muy difícil diferenciarla de otros virus que circulan al mismo tiempo. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a la evolución de los síntomas y realizarse una prueba en caso de duda, especialmente en personas con factores de riesgo.

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¿Llegó a la Argentina la variante?

Hasta el momento, no hay confirmación oficial de circulación comunitaria de la variante "Cicada" en Argentina, aunque el escenario se mantiene bajo vigilancia permanente por parte de las autoridades sanitarias.

A nivel global, la cepa fue detectada inicialmente en Sudáfrica en 2024 y comenzó a expandirse con mayor fuerza desde fines de 2025. En países como Estados Unidos ya se identificó en más de 25 estados, tanto en muestras clínicas como en estudios de aguas residuales, lo que permite anticipar su nivel de circulación incluso antes de que aumenten los casos reportados.

"Es posible que veamos a Cicada convertirse en la cepa dominante en EE. UU., pero eso no es en absoluto seguro", detalló Hopkins a "USA Today", agregando que es consciente de las preocupaciones de que pueda provocar un aumento de contagios en el país norteamericano durante el verano.

"Las bajas tasas de vacunación y el escaso o ningún esfuerzo de salud pública para detener las infecciones y la propagación por COVID nos dejan vulnerables", detalló y continuó: "El número de mutaciones del virus JN.1 hace menos probable que las vacunas actuales sean altamente efectivas contra Cicada, pero necesitamos más datos para responder mejor a esta pregunta".

covid 19

Pero, la posibilidad de que llegue a nuestro país no se descarta. Como ocurrió con variantes anteriores, la circulación internacional de personas facilita la entrada del virus, especialmente en un escenario donde las restricciones ya no son tan estrictas como en los primeros años de la pandemia.

Mientras tanto, las recomendaciones generales se mantienen: completar esquemas de vacunación, aplicar refuerzos cuando corresponda y mantener medidas básicas de prevención, como mejorar la ventilación en los hogares y quedarse en casa si tenes síntomas.