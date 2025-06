Crece el conflicto: los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un paro de 48 horas

La semana pasada, los residentes de la institución retomaron sus actividades al anunciar que se vieron "obligados a cesar la medida de paro laboral indefinida". El Gobierno anunció horas antes de esta decisión que les entregaría un bono no remunerativo que "eleva los ingresos netos de un residente de primer año a más de $1.300.000, y a más de $1.500.000 en el caso de los residentes de años superiores y jefes de residencia ".

Por su parte, Diego Saavedra, delegado de ATE Garrahan, agregó: “Seguimos en lucha por un aumento inmediato de salarios para todo el personal del hospital y contra el vaciamiento. Es vergonzoso que el ministro Lugones haya dicho que no importan los salarios miserables ni que los niños no sean atendidos, sino que no haya déficit fiscal”.

A su vez, el representante gremial enfatizó que el Garrahan es "una causa nacional" y destacó que "crece la solidaridad" con su lucha: "Los docentes bonaerenses paran y se van a movilizar con nosotros este miércoles junto a otros sectores en conflicto. Llamamos a rodear de solidaridad al hospital. Porque se puede ganar, y si gana el Garrahan ganamos todas y todos contra la motosierra de Milei".

Los trabajadores del Hospital Garrahan continúan reclamando por una mejora salarial

La semana pasada, el Gobierno recibió a los representantes gremiales del Garrahan en la Secretaría de Trabajo aunque no hubo ninguna propuesta salarial.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, informó luego de la reunión: "Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y 4 perejiles del Garrahan, pero ningún funcionario del Gobierno. A esta instancia debieron venir el Ministerio de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete. Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto".

Por parte del Gobierno no fue ningún funcionario de jerarquía, sino dos directores administrativos del Hospital, lo que generó el malestar de los gremios presentes. "Nos dicen que venían a enterarse cuál era el conflicto para elevarlo a las autoridades del Concejo de Administración. La propuesta es cero, con lo cual se ratifican todas las medidas que están anunciadas", afirmó Norma Lezana, titular de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APYT), luego de la audiencia.