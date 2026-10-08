Juicio por la muerte de Diego Maradona: los fiscales presentan sus alegatos finales

Patricio Ferrari y Cosme Iribarren expondrán este jueves ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro. Tendrán hasta cuatro horas para desarrollar su acusación contra los siete imputados y la audiencia será transmitida en vivo.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren comenzarán este jueves una de las etapas decisivas del juicio por la muerte de Diego Maradona . Los representantes del Ministerio Público Fiscal presentarán sus alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro , donde deberán explicar las conclusiones a las que llegaron después de las pruebas y testimonios incorporados durante el debate.

La exposición tendrá un máximo de cuatro horas y será la primera de una serie de alegatos que se extenderá durante las próximas semanas. La audiencia podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La instancia será clave porque los fiscales deberán definir cómo queda planteada la acusación contra los siete profesionales y responsables vinculados con la atención médica que recibió Maradona durante sus últimos días de vida.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que el exfutbolista murió como consecuencia de una serie de omisiones y deficiencias en su atención médica y que su fallecimiento podría haberse evitado.

Ferrari e Iribarren deberán sostener ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón la acusación por homicidio simple con dolo eventual que pesa sobre los imputados. Ese delito contempla una pena de entre 8 y 25 años de prisión .

Aunque todos los acusados llegaron al juicio bajo la misma imputación, durante el proceso quedaron expuestas diferencias respecto del nivel de participación que tuvo cada uno en el tratamiento de Maradona. Por ese motivo, no se descarta que los fiscales diferencien las responsabilidades individuales y soliciten penas distintas.

Aunque todos los acusados llegaron al juicio bajo la misma imputación, durante el proceso quedaron expuestas diferencias respecto del nivel de participación que tuvo cada uno en el tratamiento de Maradona.

Los acusados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna.

El debate oral comenzó el 14 de abril y permitió reconstruir los últimos 15 días de vida del ídolo argentino, además de analizar las decisiones tomadas por quienes participaron de su atención.

Después de la exposición de los fiscales será el turno del abogado Eduardo Ramírez, representante de Diego Maradona Junior. Al igual que los demás abogados de las querellas, contará con un máximo de dos horas para desarrollar su posición.

Los alegatos de las partes continuarán la próxima semana. El martes 13 de octubre expondrán Mario Baudry, por Dieguito Fernando, y Félix Linfante, representante de Jana Maradona. Al día siguiente será el turno de Fernando Burlando, quien representa a Gianinna y Dalma Maradona, y Pablo Jurado, por las hermanas del exfutbolista.

La etapa final del proceso continuará durante los días 20, 21 y 22 de octubre, cuando comenzarán las exposiciones de las defensas de los siete imputados.

Por Luque alegarán Francisco Oneto, Julio Rivas y Roberto Rallín; por Cosachov lo hará Vadim Mischanchuk junto con Marcelo Rodríguez Jordán. En tanto, Diego Olmedo representará a Carlos Díaz, Franco Chiarelli a Ricardo Almirón, Nicolás D’Albora y Agustín Varela a Nancy Forlini, Martin Montalto a Mariano Perroni y la defensora oficial María Julia Marcelli a Pedro Di Spagna.

Una vez finalizados los alegatos, los siete imputados tendrán la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de que los integrantes del tribunal se retiren para deliberar y definir el futuro procesal de cada uno.

Verónica Ojeda pidió penas duras antes de los alegatos por la muerte de Maradona

La expareja de Diego Maradona cuestionó a Leopoldo Luque y Agustina Cosachov antes del comienzo de los alegatos finales del juicio. “Espero penas duras”, afirmó y sostuvo que atraviesa la etapa final del proceso con sentimientos encontrados después de dos años de audiencias.

Ojeda también contó que su hijo, Dieguito Fernando, está al tanto de todo lo que ocurre y quiere acompañarla, aunque decidió que no asista por ahora. Según explicó, estará presente durante la última jornada del juicio.

La expareja del Diez pidió que el tribunal determine las responsabilidades por la muerte del exfutbolista y que el proceso permita cerrar una etapa para la familia. “Quiero tener paz, quiero que Diego descanse en paz y que toda la familia descanse en paz”, expresó.

Este jueves comenzaron los alegatos finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, con la exposición de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren. Ambos deberán presentar sus conclusiones sobre la responsabilidad de los siete acusados por la muerte de Maradona, mientras que luego será el turno de las querellas y las defensas.

El juicio llega a esta instancia después de 45 audiencias y más de 100 declaraciones entre testigos e imputados. La etapa de prueba terminó la semana pasada, cuando declararon por última vez Luque, Cosachov, Nancy Forlini y Pedro Di Spagna.