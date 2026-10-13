La Bolsa de Comercio de Mendoza lanza una capacitación oficial del London Metal Exchange: fechas, precio y cómo anotarse

El programa se dictará del 2 al 6 de noviembre, con tres jornadas presenciales en Mendoza y dos en Buenos Aires. La formación abordará coberturas con futuros y opciones, gestión del riesgo de precios y herramientas para empresas expuestas a la volatilidad internacional.

La Bolsa de Comercio de Mendoza se define como un hub de negocios que articula a los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil, con foco en el desarrollo económico provincial mediante capacitación, información de mercado y servicios para empresas.

La Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) organizará en noviembre una capacitación oficial vinculada al London Metal Exchange (LME) , el mercado de referencia internacional para los metales industriales. El programa, desarrollado junto a Teach4Life , estará orientado a empresarios, ejecutivos y profesionales que necesitan gestionar la exposición de sus negocios a las variaciones de los precios de los commodities.

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La formación se desarrollará en cinco jornadas presenciales, del 2 al 4 de noviembre en Mendoza y del 5 al 6 de noviembre en Buenos Aires , de 9 a 18. La inscripción anticipada tiene un precio promocional de u$s950, frente a una tarifa de u$s1.500 , y estará disponible hasta el 15 de octubre de 2026.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del sitio de la Bolsa de Comercio de Mendoza: anotarse a la capacitación del LME . El programa contempla la entrega de un certificado de finalización emitido por el London Metal Exchange junto a Teach4Life.

La propuesta busca acercar herramientas utilizadas en los mercados internacionales a empresas argentinas que compran, venden, procesan o consumen metales y cuyos resultados económicos dependen de la evolución de las cotizaciones globales.

El curso se titula Introducción al London Metal Exchange (LME) y al Hedge con futuros y opciones . Su objetivo es enseñar a identificar la exposición de una empresa a los movimientos de precios y diseñar estrategias de cobertura para administrar ese riesgo.

El contenido toma como referencia al LME, que opera contratos sobre metales industriales como cobre, aluminio, zinc, níquel, plomo y estaño. Sus cotizaciones constituyen referencias relevantes para productores, transformadores, comercializadores y consumidores de estos materiales.

Entre los principales temas figuran el funcionamiento del mercado londinense, la formación de precios, los contratos de futuros, las opciones financieras y las herramientas para establecer políticas de cobertura dentro de una compañía.

El programa estará organizado en seis módulos:

Módulo 1. El London Metal Exchange: historia, estructura, participantes, metales negociados, sistema de fechas prompt, Ring, LMEselect, mercado telefónico y precios oficiales y de cierre.

Módulo 2. Contratos de futuros: especificaciones, márgenes, cámara compensadora LME Clear, conceptos de contango y backwardation, warrants, almacenes y entrega física.

Módulo 3. Cobertura con futuros: identificación y medición de la exposición al precio, coberturas de compra y venta, riesgo de base y casos prácticos para productores, transformadores y consumidores.

Módulo 4. Opciones: funcionamiento de calls y puts, primas y factores que inciden en su valor, estrategias de techos, pisos y collars, y opciones asiáticas de precio promedio, conocidas como TAPOs.

Módulo 5. Gestión del riesgo en la empresa: políticas de cobertura, aspectos contables, legales e impositivos y contratos comerciales vinculados al LME.

Módulo 6. Taller integrador: simulación de coberturas en grupos con datos reales de mercado, presentación de resultados, debate, evaluación y entrega de certificados.

Durante las jornadas, los participantes trabajarán con herramientas como futuros del LME, calendarios de fechas prompt, opciones, estructuras de cobertura y matrices de exposición. El taller final permitirá integrar los conceptos mediante ejercicios prácticos.

La capacitación tiene carácter exclusivamente educativo y de formación profesional. Sus contenidos no constituyen asesoramiento financiero, de inversión, legal o impositivo ni una recomendación para realizar operaciones.

Quién dictará el programa

La formación estará a cargo de Jorge Dyszel, consultor, formador y coach especializado en gestión de riesgos en la industria de metales básicos y materias primas.

Según la información difundida por la organización, Dyszel asesoró a empresas de 15 países en tres continentes y capacitó a operadores júnior y sénior de algunas de las principales compañías de trading del mundo.

Además, trabajó durante siete años como consultor del London Metal Exchange, período en el que estuvo a cargo del programa de formación para países de habla hispana y portuguesa.

Su experiencia estará orientada a traducir el funcionamiento de los mercados internacionales en herramientas prácticas para la toma de decisiones empresariales, desde la identificación de los riesgos de precio hasta el diseño de estrategias de cobertura.

Por qué es importante conocer el mercado de metales

En diálogo con Energy Report, Dyszel advirtió que el auge de la inteligencia artificial y la electrificación impulsó un fuerte aumento de la demanda de metales básicos, especialmente cobre y aluminio. Según explicó, el precio del cobre casi se duplicó respecto de abril del año pasado, mientras que el aluminio subió un 50%. Este escenario plantea un desafío para las empresas argentinas que consumen estas materias primas, en un contexto en el que la menor inflación reduce la posibilidad de trasladar los mayores costos a los precios de venta. “Este incremento de precios es de esperar que continúe, no se detendrá”, sostuvo Dyszel, quien planteó que las coberturas permiten reducir la exposición a la volatilidad. “¿Cómo evitar la volatilidad? Es como tomando un seguro contra las subas”, graficó.

El especialista señaló que las herramientas de cobertura también ofrecen oportunidades para las compañías mineras, que pueden aprovechar las cotizaciones elevadas para fijar precios por períodos prolongados y planificar el pago de costos operativos, capital de trabajo, amortizaciones y deudas. En ese sentido, remarcó que tanto productores como consumidores necesitan administrar el riesgo de precios, en lugar de intentar anticipar su evolución. “El riesgo no se adivina, el riesgo se administra”, afirmó.

Dyszel destacó además que, a diferencia de años anteriores, las coberturas son hoy una alternativa posible para las empresas argentinas, y explicó que la capacitación sobre el London Metal Exchange busca brindar herramientas concretas para aprender a utilizarlas.

A quién está dirigida la capacitación

El programa está pensado para equipos de empresas cuyos costos, ingresos o márgenes dependen de las cotizaciones de los metales. También apunta a profesionales que buscan incorporar conocimientos sobre mercados de commodities y gestión financiera.

La convocatoria incluye a:

Áreas comerciales, compras y abastecimiento: para empresas que operan con metales y necesitan administrar el impacto de las variaciones de precios en sus costos o ingresos.

Finanzas, tesorería y gestión de riesgos: profesionales responsables de medir exposiciones y evaluar alternativas de cobertura.

Legales e impuestos: equipos que intervienen en contratos comerciales y operaciones de cobertura.

Directivos y empresarios: responsables de tomar decisiones sobre precios, compras, ventas, inversiones y márgenes.

Emprendedores y profesionales en formación: personas que buscan iniciarse o consolidar sus conocimientos sobre el LME y los instrumentos derivados.

La organización también ofrece una modalidad corporativa para empresas que quieran capacitar a varios integrantes de sus equipos. La tarifa especial está disponible a partir de tres participantes, con una única compra y factura. Los nombres de los asistentes pueden cargarse posteriormente y se ofrece atención personalizada de un asesor comercial.

Las empresas interesadas en esta alternativa pueden consultar las condiciones e inscribirse a través de los enlaces específicos para cada sede.

Fechas, horarios, sedes y precios

La capacitación se dictará en dos ciudades durante la primera semana de noviembre. La modalidad será presencial, con jornadas de nueve horas, de 9 a 18.

Mendoza

Fechas: 2, 3 y 4 de noviembre de 2026.

Sede: Bolsa de Comercio de Mendoza.

Dirección: Sarmiento 199, Ciudad de Mendoza.

Horario: de 9 a 18.

Disponibilidad informada: 28 plazas en esta etapa.

Inscripción individual: reservar una plaza en Mendoza.

Inscripción corporativa: consultar la modalidad para empresas en Mendoza.

Buenos Aires

Fechas: 5 y 6 de noviembre de 2026.

Sede: a confirmar.

Dirección: a confirmar.

Horario: de 9 a 18.

Disponibilidad informada: 35 plazas en esta etapa.

Inscripciones generales: acceder al formulario de inscripción.

La disponibilidad de lugares puede modificarse, por lo que se recomienda verificar las condiciones vigentes en el sitio de inscripción.

Por qué la gestión del riesgo de precios gana relevancia para las empresas argentinas

La capacitación se desarrolla en un contexto en el que la volatilidad de los mercados internacionales representa un desafío para distintos sectores productivos. Las variaciones en las cotizaciones de los metales pueden modificar los costos de producción, los márgenes comerciales y la rentabilidad de inversiones que requieren grandes desembolsos de capital.

En Mendoza, la propuesta adquiere relevancia por la actividad metalúrgica, autopartista y energética, además del desarrollo de proyectos mineros de cobre. También puede resultar útil para empresas de otras provincias que participan en cadenas industriales expuestas a precios internacionales.

El objetivo es que los equipos empresariales puedan comprender mejor cómo se forman las cotizaciones de referencia, medir su exposición y evaluar instrumentos para reducir la incertidumbre sobre sus costos o ingresos futuros.

Desde la Bolsa de Comercio de Mendoza señalaron que organizar y alojar la capacitación representa un paso más en su función como espacio de articulación de negocios a escala provincial y nacional. “No alcanza con producir bien: hay que saber gestionar el riesgo de precios, financiero y de mercado para crecer con solidez”, señalaron desde la conducción de la institución.

Sabrina Salvi, directora de Relaciones Institucionales de la BCM, vinculó esta iniciativa con el trabajo que la entidad impulsa a través de Mendoza Competitiva, un conversatorio y taller orientado a preparar a proveedores locales para responder a las exigencias de compliance, sostenibilidad y gestión de riesgos de las grandes cadenas de valor.

“Como organizadora y sede del primer programa del LME en el país, la BCM va ahora al riesgo de precios: cómo se cubre una empresa que compra o vende metales, energía o insumos cuyo valor depende de mercados internacionales”, explicó Salvi.

Por su parte, Santiago Pérez Araujo, director de la BCM, destacó el alcance nacional de la propuesta: “No es un programa abstracto sobre mercados lejanos. Es una herramienta para cualquier empresario, de Mendoza o de cualquier provincia, cuyo negocio dependa, directa o indirectamente, de precios que se definen afuera del país”.

Una propuesta de formación con alcance nacional

La iniciativa se inscribe en la estrategia de la Bolsa de Comercio de Mendoza de ampliar su oferta de capacitación para empresas y profesionales. El programa vinculado al London Metal Exchange será el primer paso de una propuesta que la institución prevé extender progresivamente hacia otras áreas relacionadas con la internacionalización, el financiamiento y el desarrollo comercial.

La BCM se define como un hub de negocios que articula a los sectores público, privado, académico y de la sociedad civil, con foco en el desarrollo económico provincial mediante capacitación, información de mercado y servicios para empresas.

Para quienes trabajan con metales industriales o participan de cadenas de valor vinculadas a la minería, la metalurgia y la energía, el curso apunta a incorporar herramientas para administrar un riesgo que puede incidir directamente en los resultados del negocio.

La inscripción está abierta y el precio promocional de u$s950 se mantiene hasta el 15 de octubre de 2026. Los interesados pueden consultar el programa y completar el registro en el sitio oficial de inscripción de la Bolsa de Comercio de Mendoza.