Nicolás Rada encabezará la cuarta edición del festival en Bodega Lamadrid. La propuesta incluye degustaciones, coctelería y platos del chef Lucas Olcese.

Bodega Lamadrid recibirá la cuarta edición de Deep into the Valley, con música electrónica y degustaciones entre viñedos.

Deep into the Valley celebrará su cuarta edición el viernes 4 de diciembre en Bodega Lamadrid, en Las Compuertas, Luján de Cuyo . El festival combinará música electrónica, vinos y gastronomía en una jornada al aire libre que comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 3 de la madrugada.

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El DJ y productor argentino Nicolás Rada encabezará la programación, centrada en el deep, organic y progressive house. Para esta edición, el encuentro se realizará junto al sello Armoony Records y la productora Natvre.

La bodega, ubicada a menos de 30 minutos de la ciudad de Mendoza, será el escenario de una propuesta que comenzará durante la tarde y continuará entre viñedos, con la Cordillera de los Andes como parte del paisaje.

Con lanzamientos en sellos como The Soundgarden, de Nick Warren, Rada llegará por primera vez al festival. Su trayectoria incluye presentaciones internacionales y escenarios compartidos con referentes como Hernán Cattáneo y Warren.

También participará Déléstage, DJ residente y creador de Deep into the Valley, con más de dos décadas de recorrido en cabinas de la Argentina y del exterior. Se sumará Even You, el dúo integrado por Fran Retacco y Lucas Fumston, cuya propuesta combina elementos del afro house, melodic house y techno.

Nicolás Rada encabezará la programación del festival, que se extenderá desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado.

La programación se completará con tres presentaciones en formato back to back, en las que dos artistas comparten el set:

Juan Ibáñez y Natiivo: el primero cuenta con presentaciones en Europa, Asia y Latinoamérica; el segundo es fundador de Armoony y participó del showcase de The Soundgarden en el Amsterdam Dance Event de 2024.

Leandro Murua y Valentinna: el productor cordobés compartirá cabina con la DJ mendocina, que se presentó en países como Brasil, Chile, España y Tailandia.

B.I.G. (AR) y Casnik: los productores argentinos completarán el recorrido musical de la jornada.

Degustaciones y gastronomía de Lucas Olcese

Además de los sets, la entrada incluirá experiencias y degustaciones de vinos y kombucha entre las 16 y las 20. Bodega Lamadrid ofrecerá una selección de sus etiquetas, mientras que OY Kombucha presentará distintos sabores de la bebida.

La propuesta gastronómica estará a cargo del chef mendocino Lucas Olcese, responsable del restaurante Los Bocheros de Bodega Lamadrid. Para el festival preparará platos en formato street food, pensados para comer durante el encuentro.

Durante toda la jornada también funcionarán barras con vinos por copa, aperitivos, cócteles de autor y bebidas espirituosas, con opciones de consumo individual y servicio de botellas.

Cómo comprar las entradas y dónde se realiza

Las entradas se venden a través de Bombo, con acceso desde el sitio oficial deepintothevalley.com. La organización informó que las anticipadas early bird están agotadas y que los valores aumentarán a medida que se acerque la fecha.

El ingreso incluye acceso al festival, estacionamiento sin cargo y las degustaciones de cortesía hasta las 20. También habrá mesas VIP con disponibilidad limitada.

Los datos principales del encuentro

Fecha: viernes 4 de diciembre de 2026.

Horario: de 16 a 3 de la madrugada del sábado.

Lugar: Bodega Lamadrid.

Dirección: Roque Sáenz Peña 8450, Las Compuertas, Luján de Cuyo, Mendoza.

Entradas: a través de Bombo.

Estacionamiento: incluido, con un espacio propio y custodiado.

Los consumos dentro del predio podrán abonarse con tarjetas de crédito y débito, Mercado Pago y efectivo.

Creado por Javier Menajovsky y Ulises Peluffo, Deep into the Valley reúne la experiencia de sus fundadores en eventos de vino, gastronomía y música, con Mendoza como sede de la propuesta.