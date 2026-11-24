Mendoza y San Juan concentran las mayores pérdidas. La caída del consumo, el aumento de los costos y los bajos precios de la uva ponen en jaque a los pequeños productores.

El Día del Vino Argentino encuentra este 24 de noviembre a la industria vitivinícola con menos hectáreas cultivadas, dificultades para sostener la rentabilidad de los pequeños productores y una caída del consumo que presiona sobre los precios de la uva. Entre 2016 y 2025, la Argentina perdió 27.724 hectáreas cultivadas con vid, lo que representa una reducción del 12,4% , según el Anuario de Superficie 2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En ese mismo período, la cantidad de viñedos registrados pasó de 24.702 a 20.939, es decir, 3.763 menos.

Para Javier Merino, director de la consultora Área del Vino y asesor de la División Vinos del Banco Supervielle , la reducción de viñedos responde a tres factores económicos. “El primero es la demanda: entre 2016 y 2025 el mercado interno cayó 21% y las exportaciones 26% en volumen, unos 2,6 millones de hectolitros menos por año”, explicó.

A esto se suma el deterioro de los precios. Según el especialista, el valor del vino tinto común, elaborado para el consumo masivo y comercializado a granel entre bodegas antes de su fraccionamiento, se ubica un 52% por debajo de su promedio desde 2016 , una caída que también se refleja en el precio de la uva. Por último, advirtió que, con los valores actuales, una finca vitivinícola típica no logra cubrir sus costos económicos.

“La caída del sector es continua desde 2014, se aceleró en los últimos dos años, y la coyuntura de 2025 y 2026, con precios muy bajos y stock alto, profundiza un proceso que ya venía en marcha”, sostuvo Merino.

La geografía de esta reducción tiene dos protagonistas principales. Mendoza y San Juan , provincias que concentran históricamente el corazón de la vitivinicultura argentina, explican aproximadamente el 96% de la pérdida neta de superficie registrada entre 2016 y 2025: Mendoza perdió 17.903 hectáreas y cerró 2025 con 140.682; San Juan retrocedió otras 8.830 y quedó con 38.703. También hubo pérdidas en La Rioja, Río Negro, Catamarca y Neuquén. En cambio, Salta ganó 456 hectáreas y se registraron aumentos menores en Buenos Aires, Chubut y Jujuy.

Eduardo Córdoba, presidente de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), señaló que San Rafael y General Alvear son dos de las zonas especialmente afectadas por las heladas y el granizo. El Valle de Uco también enfrenta problemas climáticos y una fuerte crisis de rentabilidad, aunque Córdoba distinguió la situación de Tupungato, donde se consiguen mejores precios por algunas variedades de uva, como el Malbec, y se registran inversiones de grandes bodegas.

El ingeniero agrónomo y asesor vitícola Marcelo Canatella identificó otro problema que afecta la rentabilidad de los productores: la pérdida de productividad de parte de los viñedos implantados a fines de los noventa y principios de los 2000, “sobre todo en zonas altas, donde la vid es un poco más sufrida y por eso da más calidad”.

“Hoy día, a los veinte, veinticinco años, ya empieza a haber un decaimiento de los viñedos. Y ese decaimiento de producción es la principal causa de baja rentabilidad por hectárea, porque el precio tampoco ha subido y los costos sí”, explicó.

Canatella anticipó que la reducción de la superficie cultivada en algunas regiones tradicionales convivirá con el desarrollo de nuevas zonas vitivinícolas. Entre los territorios en expansión, mencionó a la Quebrada de Humahuaca, la Patagonia y la costa atlántica.

Depositphotos

Producir a pérdida y abandonar las fincas

Los establecimientos más chicos son los más afectados. En 2025, el 57,3% de los viñedos tenía menos de cinco hectáreas, pero reunía apenas el 13,9% de la superficie nacional. Entre 2016 y 2025 hubo una disminución neta de 2.727 viñedos de esa escala: cerca del 72% de la caída total.

“Hace tiempo que nuestros costos de producción son más altos que los valores que se nos paga por la uva”, advirtió Córdoba. Según los valores que citó de estimaciones del INTA, producir un kilo de uva puede costar más de $400, mientras que algunos productores reciben entre $180 y $200. Además, muchos cobran meses después de la cosecha, en cuotas sin actualización, pese a financiar todo el ciclo agrícola. “Lo que el productor gasta en el año es más que lo que incorpora después con la cosecha, un año y medio más tarde”, explica el dirigente de la AVM.

Frente a este escenario, tras años seguidos de pérdidas, muchos productores tuvieron que abandonar la actividad. “Uno va a recorrer los caminos rurales del sur, del Valle de Uco, del este o del norte del valle y va a ver una gran cantidad de viñas abandonadas”, describió Córdoba. “Se pierde todo, se pierden las cepas, la gente saca los palos, los alambres, todo”, agregó. El abandono también afecta a contratistas y trabajadores rurales, ya que muchas tareas siguen siendo manuales.

Para Canatella, la pérdida de rentabilidad responde tanto al deterioro de la productividad de los viñedos como al encarecimiento de los insumos. “Gran parte de la disminución de los viñedos se debe a la baja rentabilidad que obtiene el productor, y no es solamente por el precio de la uva”, explicó. Entre los costos que más presionan sobre la actividad, mencionó los agroquímicos, la mano de obra y la electricidad. A esto se suma la caída del consumo de vino, que impacta tanto en el precio del producto como en el de la materia prima. “Es una cadena total”, resumió.

El consumo retrocede y presiona sobre los precios

En 2025 se comercializaron 7,46 millones de hectolitros de vino en la Argentina, un 2,6% menos que el año anterior y un 20,8% por debajo de 2016, según el INV. El consumo por habitante se ubicó en 16,1 litros. El cambio en los hábitos de compra también quedó reflejado en un relevamiento de Worldpanel encargado por el Fondo Vitivinícola Mendoza. Los hogares que compran vino pasaron de adquirir una botella cada 24 días en 2022 a hacerlo cada 30 días en 2025.

Entre enero y septiembre de 2026, los despachos al mercado interno disminuyeron un 0,2% interanual, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Las ventas de vinos sin mención varietal, es decir, aquellos que se comercializan sin identificar una variedad específica de uva, crecieron un 8,7%, mientras que las de varietales retrocedieron un 18,1%.

La caída de la demanda también se refleja en la acumulación de existencias. Según los cálculos de Área del Vino, al 1 de octubre de 2026 había aproximadamente 13,3 millones de hectolitros de vino almacenados, equivalentes a casi 17 meses de ventas.

“Con ese stock, una cosecha más chica casi no sube el precio”, señaló Merino y advirtió que “cuando el precio no cubre ni la amortización ni el trabajo del productor, se deja de invertir y el viñedo envejece”.

“El riesgo de un deterioro estructural existe, sobre todo en lo social y territorial. Con cada productor chico que se va se pierde empleo rural, conocimiento y presencia en zonas como el Este mendocino y San Juan, y eso no vuelve aunque mejore el precio”, concluyó Merino.