La Cámara Mendocina de Empresas Mineras destacó los avances de la actividad provincial y planteó los desafíos para la próxima etapa. Guillermo Pensado pidió más inversiones en exploración, fortalecer la confianza en las comunidades y desarrollar una cadena de valor capaz de competir a escala nacional e internacional.

La CaMEM reunió a autoridades provinciales y nacionales, empresas mineras y proveedores en su tradicional Encuentro al Atardecer, realizado en Penedo Borges.

La minería mendocina cerró 2026 con una agenda marcada por la expectativa de nuevas inversiones y el desafío de convertir los proyectos en actividad productiva, empleo y oportunidades para las empresas locales. Ese fue el eje del encuentro de fin de año de la Cámara Mendocina de Empresas Mineras (CaMEM) , donde su presidente, Guillermo Pensado , repasó los avances de la industria y planteó las prioridades para 2027.

El sunset se realizó el miércoles 18 de noviembre en Penedo Borges , Agrego, con la participación de la vicegobernadora Hebe Casado ; la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre ; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero ; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem ; el director de Minería provincial, Jerónimo Shantal ; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli ; el CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña ; y el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola , entre otros representantes del sector.

El encuentro tuvo lugar en la antesala de la II Cumbre de Minería Sostenible organizada por Impulsa Mendoza y funcionó como un balance de los avances provinciales, pero también como una señal sobre el rumbo que la Cámara busca imprimirle a la actividad.

“Miramos el 2027 con optimismo, pero con los pies en la tierra. Ninguna de estas metas se logra desde la soledad de una cámara. Necesitamos a las universidades, el Estado, a las operadoras y a cada socio. Esa articulación es la razón de ser de CaMEM” , afirmó Pensado.

Durante su discurso, el titular de la CaMEM destacó el crecimiento de la minería como uno de los motores de la economía argentina. Según los datos mencionados en el encuentro, las exportaciones del sector superaron los u$s6.000 millones a agosto y se espera que 2026 cierre con un nuevo récord.

Guillermo Pensado, presidente de la CaMEM, repasó los avances de la minería mendocina y planteó las prioridades de la Cámara para 2027, con eje en inversiones, empleo y desarrollo de proveedores.

A nivel nacional, también remarcó la aprobación de 13 proyectos mineros bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con compromisos de inversión superiores a los u$s25.000 millones.

Hebe Casado agradeció al presidente de CaMEM y sus integrantds por el impulso a la actividad y destacó el trabajo de funcionarios y empresas. “El gobierno de la provincia de Mendoza tiene un objetivo claro que es que esta actividad en particular sea uno de los motores principales de desarrollo y progreso de la provincia”, afirmó.

En Mendoza, el balance estuvo atravesado por el avance de PSJ Cobre Mendocino, que obtuvo la aprobación para avanzar a etapa de mina, y por el crecimiento de Malargüe Distrito Minero Occidental. Este último cuenta actualmente con 64 proyectos de exploración con permiso ambiental y otros 68 próximos a obtenerlo, de acuerdo con la información presentada por la Cámara.

Pensado también señaló que en el norte provincial comienza a tomar forma un nuevo distrito minero, en un contexto en el que la exploración aparece como una de las etapas clave para ampliar la cartera de proyectos. “Todo esto se hizo dentro de la ley, con conciencia ambiental, control del Estado y la participación de la ciudadanía en múltiples audiencias públicas”, sostuvo. En ese marco, destacó que la CaMEM participó de esas instancias con aportes técnicos y una mirada sobre el desarrollo responsable de la actividad.

Inversiones, confianza y formación: los desafíos que vienen

El presidente de la Cámara planteó que el balance del año también debía contemplar los temas pendientes. En ese sentido, identificó tres desafíos centrales para Mendoza: atraer nuevas inversiones, fortalecer la confianza en las comunidades y desarrollar talento para acompañar el crecimiento de la minería.

El primero está vinculado con la necesidad de ampliar el flujo de capitales hacia la prospección y la exploración, etapas que concentran un riesgo elevado y requieren condiciones previsibles para las empresas. Pensado reconoció el trabajo del Gobierno provincial en materia de procedimientos mineros, distritos y promoción internacional, así como el aporte de la Cámara junto con la Fundación Plan Pilares.

El segundo desafío es la construcción de confianza en los territorios donde se desarrollan los proyectos. “La minería que defendemos es transparente, controlada y en diálogo con la comunidad”, afirmó.

La formación de recursos humanos completa ese diagnóstico. Mendoza cuenta con una trayectoria en la capacitación de técnicos y profesionales que trabajan en proyectos de distintas provincias. Pensado destacó, en particular, el vínculo de dos décadas entre la CaMEM y la Escuela Técnica Minera Manuel Savio (ESTIM), de Malargüe.

La disponibilidad de trabajadores calificados y la formación continua serán factores relevantes para acompañar la eventual puesta en marcha de nuevos proyectos y el crecimiento de la demanda de servicios especializados.

La agenda de la CaMEM para 2027

La Cámara definió tres ejes de trabajo para el próximo año: inversiones, empleo y desarrollo de la cadena de valor.

En materia de inversiones, buscará contribuir a posicionar a Mendoza como un destino serio y previsible, con reglas claras y condiciones que permitan mejorar la competitividad. La entidad también prevé aportar la experiencia del sector privado para avanzar en cuestiones vinculadas con permisos, relacionamiento territorial e integración con el entramado económico provincial.

El encuentro reunió a autoridades provinciales y nacionales, representantes de empresas mineras, proveedores, cámaras empresarias y delegaciones internacionales, en la antesala de la Cumbre Minera de Mendoza.

El segundo foco será el empleo. La CaMEM plantea que cada nuevo proyecto debe traducirse en oportunidades laborales de calidad, tanto en las localidades donde se desarrolla la actividad como en el Gran Mendoza, donde ya existe una red de laboratorios, talleres metalmecánicos, proveedores y servicios profesionales vinculados con la minería.

El tercer eje apunta a fortalecer a las empresas proveedoras para que puedan crecer, certificarse y competir en proyectos de mayor escala, tanto en Argentina como en mercados regionales e internacionales.

Pensado vinculó ese objetivo con la experiencia de otros sectores productivos de Mendoza. “Los mendocinos ya lo hemos hecho en otros sectores; no es nuevo este desafío. Así tenemos a IMPSA, y ni hablar de nuestros vinos. Ahora es turno de la minería”, expresó.

La agenda refleja una apuesta por ampliar el impacto de la actividad más allá de las inversiones directas en los yacimientos, con una mayor participación de empresas locales en los servicios, la provisión de equipos y la infraestructura que demandan los proyectos.

La CaMEM destacó los avances de PSJ Cobre Mendocino (con su presidente Fabián Gregorio) y de Malargüe Distrito Minero Occidental, que cuenta con 64 proyectos de exploración con permiso ambiental.

Educación y proveedores, protagonistas del cierre de año

El encuentro también incluyó una iniciativa solidaria destinada a la Escuela Técnica Minera Manuel Savio de Malargüe. La CaMEM presentó una nueva edición de CaMEM Solidaria, con una recaudación a través de la venta de números de un bono cuyo monto se destinará íntegramente a la institución. El premio fue un almuerzo para dos personas en Bodega Penedo Borges.

Además, Hiko, uno de los patrocinadores del evento, entregó a la escuela una capacitación gratuita sobre innovación minera, uso de drones y gestión de datos. La formación será dictada por pilotos certificados durante el ciclo lectivo 2027 y estará orientada a los estudiantes de la institución. "La capacitación se trata de un primer acercamiento al mundo de las aeronaves no tripuladas, los productos que se pueden generar a partir de estas y la salida laboral que pueden tener como pilotos. Esta decisión surge de estar convencidos que la educación y la profesionalización son los pilares para el futuro", detalló Mauricio Delugan Vela, CEO HIKO.

La noche incluyó también un reconocimiento de la Comisión Directiva a Pensado por sus cuatro años al frente de la Cámara y la presentación del video institucional de la entidad, a cargo de la gerente de Desarrollo Estratégico, Blanca Chávez.

La CaMEM Solidaria destinó su iniciativa de fin de año a la Escuela Técnica Minera Manuel Savio de Malargüe, con una recaudación para la institución y una capacitación gratuita sobre innovación y tecnología minera.

El encuentro cerró con una propuesta que combinó humor, música y celebración, con intervenciones del humorista Tarico, un brindis con velas encendidas en las mesas y una imagen aérea registrada con drones. El DJ Facu Cuenca puso el cierre con una presentación sobre el brazo de una hidroexcavadora, en un guiño a la actividad minera.

La CaMEM reúne a más de un centenar de socios y alrededor de 150 empresas, entre operadoras, proveedores, profesionales y técnicos de Mendoza y la región de Cuyo.

Para 2027, la entidad buscará que el crecimiento de la minería se traduzca en más inversiones, empleo local y una cadena de valor con mayor capacidad para integrarse a los proyectos que avanzan en el país.