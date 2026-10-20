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20 de octubre 2026 - 10:47

Hasta cuándo es el paro de subtes sorpresivo del martes 20 de octubre

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunció el arresto de dos empleados en la estación Juan Manuel de Rosas y justificó la medida de fuerza como respuesta al accionar de la Policía de la Ciudad.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro publicó un comunicado.&nbsp;

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro publicó un comunicado. 

AMBITO.

Según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el conflicto comenzó por una sanción que consideran abusiva contra uno de sus compañeros y por la falta de diálogo con la empresa concesionaria. En ese contexto, los trabajadores realizaban una apertura de molinetes como forma de protesta, cuando se produjo la intervención policial.

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A través de un comunicado publicado en X, la organización sindical sostuvo que la interrupción del servicio responde a lo que definió como una situación de "persecución y criminalización de la protesta". Además, reclamó la liberación inmediata de los detenidos y el fin de la represión.

"No habrá servicio de Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión", expresó el gremio en el mensaje difundido tras los arrestos.

El paro de subtes afecta a todas las líneas y al Premetro

La medida afecta a las seis líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro, por lo que miles de pasajeros se encontraron con dificultades para trasladarse durante la mañana. Hasta el momento, no se informó un horario para el restablecimiento del servicio.

El conflicto se originó en una protesta gremial en la estación Juan Manuel de Rosas y escaló tras la intervención policial. Mientras los Metrodelegados exigen la liberación de sus compañeros para levantar la medida, los usuarios deberán recurrir a medios de transporte alternativos hasta que se normalice la circulación.

LÍNEA B DE SUBTE
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Gobierno de la Ciudad
subte linea D plaza italia
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Wikipedia

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