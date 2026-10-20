Hasta cuándo es el paro de subtes sorpresivo del martes 20 de octubre + Agregar ámbito en









La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro denunció el arresto de dos empleados en la estación Juan Manuel de Rosas y justificó la medida de fuerza como respuesta al accionar de la Policía de la Ciudad.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro publicó un comunicado. AMBITO.

El servicio de subte y Premetro de la Ciudad de Buenos Aires quedó interrumpido este martes por una medida de fuerza de los Metrodelegados, luego de que la Policía de la Ciudad detuviera a dos trabajadores en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la línea B. El gremio denunció el operativo como una detención arbitraria y anunció que mantendrá la protesta hasta que ambos empleados sean liberados.

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Según informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), el conflicto comenzó por una sanción que consideran abusiva contra uno de sus compañeros y por la falta de diálogo con la empresa concesionaria. En ese contexto, los trabajadores realizaban una apertura de molinetes como forma de protesta, cuando se produjo la intervención policial.

A través de un comunicado publicado en X, la organización sindical sostuvo que la interrupción del servicio responde a lo que definió como una situación de "persecución y criminalización de la protesta". Además, reclamó la liberación inmediata de los detenidos y el fin de la represión.

"No habrá servicio de Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Exigimos su libertad urgente y el cese de la represión", expresó el gremio en el mensaje difundido tras los arrestos.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro denuncia la detención arbitraria de dos trabajadores por parte de la Policía de la Ciudad en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B). https://t.co/ErKY2grP07 — Prensa AGTSyP (@prensadelsubte) October 20, 2026 El paro de subtes afecta a todas las líneas y al Premetro La medida afecta a las seis líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro, por lo que miles de pasajeros se encontraron con dificultades para trasladarse durante la mañana. Hasta el momento, no se informó un horario para el restablecimiento del servicio.

El conflicto se originó en una protesta gremial en la estación Juan Manuel de Rosas y escaló tras la intervención policial. Mientras los Metrodelegados exigen la liberación de sus compañeros para levantar la medida, los usuarios deberán recurrir a medios de transporte alternativos hasta que se normalice la circulación.

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