Paro universitario de 24 horas y movilización al Congreso en rechazo al Presupuesto 2027 + Agregar ámbito en









La medida de fuerza fue convocada por AGD UBA para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte que los $7,7 billones previstos para 2027, equivalentes al 0,54% del PBI, son insuficientes para sostener el funcionamiento del sistema universitario nacional.

Presupuesto 2027: alertan por el desfinanciamiento de las universidades y reclaman cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD UBA) convocó a un paro de actividades por 24 horas para este miércoles y anunció una movilización al Congreso para el jueves desde las 13. La protesta busca expresar el rechazo al proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional y exigir que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

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Desde el sindicato cuestionaron los fondos previstos para las universidades nacionales durante el próximo año. Según señalaron, el proyecto oficial contempla una partida de $7,7 billones, equivalente al 0,54% del Producto Bruto Interno (PBI). Para la organización gremial, esos recursos resultan insuficientes para atender las necesidades del sistema universitario.

El reclamo también apunta a la diferencia entre lo propuesto por el Ejecutivo y las estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que considera necesarios $11 billones para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio. Desde AGD UBA advirtieron que el monto previsto no alcanzaría para recuperar los salarios docentes ni sostener las investigaciones y las becas destinadas a los estudiantes.

Laura Carboni, secretaria general del gremio, cuestionó el recorte presupuestario a las universidades y reclamó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Presupuesto 2027: alertan por el desfinanciamiento de las universidades Laura Carboni, secretaria general del gremio, cuestionó el impacto que tendría la iniciativa oficial sobre las universidades. "El proyecto de Presupuesto 2027 profundiza el ahogo financiero sobre nuestras universidades. Nos quieren llevar al piso histórico del 0,54 % del PBI, retrocediendo a niveles de 2004", sostuvo.

La dirigente también reclamó que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, y cuestionó que todavía no se haya puesto en práctica: "Este presupuesto implica el sepultamiento de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso y que el Gobierno sigue incumpliendo ante la inacción cómplice de la Justicia".

Por último, Carboni se refirió a la polémica vinculada con la exhibición de un cuadro de Santucho en la Universidad de Buenos Aires y cuestionó la postura de las autoridades universitarias frente al tema. "El gobierno pretende arrinconar a la Universidad con la excusa de un homenaje a Santucho, al tiempo que incumple desde hace un año una ley votada cinco veces en el Congreso que garantiza el financiamiento universitario", expresó.