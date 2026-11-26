La Asociación Bancaria anunció dos jornadas de protesta en el Santander por despidos y cierre de sucursales + Agregar ámbito en









El sindicato convocó a una medida de fuerza para el 1 y 2 de diciembre durante las últimas tres horas de atención al público. Denunció despidos e incumplimientos del convenio colectivo de trabajo.

La Asociación Bancaria anunció paro en el Banco Santander. Asociación Bancaria (AB)

La Asociación Bancaria anunció un paro nacional en el Banco Santander para el 1 y 2 de diciembre, en respuesta a la falta de soluciones por parte de la entidad financiera ante los reclamos sindicales por los despidos de trabajadores y el cierre de sucursales.

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La medida de fuerza afectará la atención al público durante las últimas tres horas de la jornada bancaria en ambas fechas. La conducción nacional del sindicato comunicó la decisión el martes, tras una reunión con las Comisiones Gremiales Internas del Santander y el Plenario de Secretarios Generales, que autorizó la implementación de medidas de acción directa.

Desde La Bancaria recordaron que, durante la audiencia del 18 de noviembre en la Secretaría de Trabajo, las autoridades instaron a ambas partes a mantener abiertas las instancias de diálogo y redoblar los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto.

Sin embargo, según denunció la organización sindical, la entidad financiera profundizó su política de despidos y avanzó con el cierre de sucursales, entre ellas la ubicada en Vicuña Mackenna, Córdoba.

Desde el Santander denuncian despidos y cierres. Archivo Paro en el Banco Santander: cuáles son los reclamos Además de cuestionar la reducción de personal, el gremio denunció incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, la tercerización de servicios, irregularidades en el encuadramiento convencional y la imposición de objetivos comerciales que considera inalcanzables.

En ese sentido, la conducción sindical acusó al Santander de trasladar las consecuencias de su política de ajuste a los trabajadores de la entidad. Asimismo, denunció interferencias del banco en el proceso electoral del sindicato y obstáculos para la participación de los representantes gremiales. La organización consideró que estas prácticas constituyen una vulneración de la libertad sindical y la autonomía gremial. "Estas medidas son en defensa de los puestos de trabajo, de los derechos convencionales y de la plena vigencia de la libertad sindical", sostuvo la conducción nacional de La Bancaria. Finalmente, el sindicato responsabilizó a las autoridades del Banco Santander por la continuidad y profundización del conflicto laboral, así como por las consecuencias que puedan derivarse de las medidas de fuerza anunciadas.

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