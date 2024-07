Un país no es una mesa de trading

Argentina luce como una gran mesa de trading , que compra y vende títulos y dólares oficiales, MEP, CCL , mientras los mercados empiezan a mirar en las pantallas el Riesgo País como lo hacían en 2001. No se habla de otra cosa que no sea de asuntos financieros, monetarios y cambiarios. A su vez, el presidente Javier Milei responde a las demandas como el tesorero de una Pyme o una sociedad de fomento de barrio, que cuando alguien del club le pide unos pesos le contestan: “No hay plata”.

Un cajero itinerante y un mesadinerista a cargo de los asuntos del país, así no funciona ninguna una nación seria.

trading-g1f3f49c2b_1280.jpg Trading y negocios financieros.

Muchas personas creían que alguien que había ganado dinero timbeando sabría cómo hacer que un país se desarrolle. Doy gracias a Dios y a quienes me proporcionaron las becas para estudiar finanzas y negocios. Lo bueno de las becas es que una vez finalizadas, has cumplido, y te puedes liberar de la esclavitud de la tentación que estimulan las finanzas. Redimirte del demonio de la codicia no te permitirá ser exuberantemente rico, pero te evitará tener que degradar tu mente.