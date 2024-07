Marina Dal Pogetto: "Esto sin superávit estaría descarrilando"

En segundo lugar, que el tipo de cambio que había arrancado con overshooting ahora está tendiendo a atrasarse.

Por último. toda la licuación que se realizó fue cambiar una deuda por otra -en relación al pasaje de deuda del BCRA al Tesoro- "pero la deuda sigue estando en el balance".

Para Dal Pogetto, "la dependencia a los controles de capiteles es la misma que al principio. La pregunta es cómo manejar este programa financiero". En ese sentido, explicó que la reacción a los controles de Caputo generó que el dólar CCL esté por debajo de los $1.300 y agregó: "Si no consiguen dólares frescos, es una sábana corta”.

BCRA dolar reservas Dal Pogetto habló de la necesidad de que el Gobierno acumule dólares ambito.com

Fondos frescos: la visión de la economista sobre lo que piensa el Gobierno

En otro orden, la analista financiera afirmó que el Gobierno tiene tres cosas en mente para capturar esos dólares que necesita. En primer lugar, la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EEUU "y que haya un acuerdo con el FMI a fin de año".

"Otra cosa tienen en la cabeza el RIGI que a mi no me gusta como régimen macroeconómico, algunas inversiones van a destrabar. Esas inversiones entran por el CCL y se puede reducir la dependencia del blend. El tercer componente es el blanqueo. Siempre estás discutiendo el puente para llegar a la elección”

"El zapato del 2% no le entra al a necesaria recomposición de precios relativos y van a usar todos los dispositivos para que esto siga. Si no conseguís dólares, esto no puede seguir”, reiteró y planteó que el crecimiento económico no va a llegar en el corto plazo: "No hay dólares para impulsar el crecimiento de la economía" y alertó que "la señal de armar stocks aparece".

Por último, en relación a la salida del cepo le recomendó al ministerio de Economía "sentarse a pensar cómo desactivan el despelote en el que están" sobre la composición de la deuda y los vencimientos.