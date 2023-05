José C. Paz: le robó, lo corrió, le propinó una golpiza y lo arrojó en un tacho de basura

El ladrón sufrió fracturas en su brazo, en una mano y en la nariz.

Qué dijo la mamá del ladrón

En diálogo con TN, la mamá del delincuente precisó que su hijo “no quiere vivir” y lo protegió. “Es un pibe que está perdido en la droga. Estaría bueno que la Justicia responda por nosotros, porque yo también estoy sufriendo por mi hijo”, agregó Alejandra Poblete.

Por último, remarcó: “No estoy conforme con lo que hizo, pero tampoco estoy conforme con lo que hizo el pibe de venir, pegarle y tirarlo a la basura. Encima le terminaron robando todo, porque lo dejaron en pelotas. Hubieran llamado a un patrullero y lo entregaban a la Policía. Lo que necesito es una ayuda, una rehabilitación, pero él no quiere. Está enfermo. La Justicia no me escucha. Pedí internarlo, pero me dicen que como es mayor tiene que internarse por su cuenta”.

“Cuando salgo a trabajar, él se queda con la hermana que tiene un problema de discapacidad. Tengo uno de 19 y otro de 15, que se la quedan cuidando. Estoy sola para todo, hace 15 años que el papá los dejó. Hasta el día de hoy sigo trabajando y no le saco nada a nadie”, concluyó.