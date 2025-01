Juicio por la muerte de bebés en Córdoba: la declaración de otra madre complica aún más a Brenda Agüero

Guardia relató ante el jurado popular y el tribunal el momento en el que dio a luz a su hijo. "Me suben a la sala de preparto. Me reciben médicos. No recuerdo sus nombres, pero sí los rostros de ellos y el de ella (mira a la Agüero) porque ella estuvo en la sala de preparto, en la sala de parto y en la de recuperación" , recordó.

Si bien aseguró que no cruzaron palabras pero si recuerda haber visto a Agüero. "Yo confié en ella, no sabía lo que estaba pasando", señaló.

Respecto a sus sensaciones después del parto, indicó: "Eran más de las 20, decido dejar a mi hijo en la cunita. Se durmió. Aproveché para darme una ducha y en ese momento dije ´algo no está bien´, lo sentía en mi corazón. Siento un ambiente tenso y frío".

"Yo podía ver a mi hijo porque lo tenía enfrente de la ducha. Pensé que mi hijo estaba dormido, pero cuando salgo de ducharme y voy hacia la cuna de mi hijo y veo que Ibrahim ni siquiera se movía. Cuando lo giro ya estaba sin vida. Mi hijo ya estaba muerto. Fueron cinco minutos y mi hijo murió. Tenía los labios morados", rememoró.

Guardia no pudo contener las lágrimas mientras recordaba lo que ocurrió minutos después de que su bebé haya nacido.

Por último, la madre de Ibrahim se expresó respecto después y cómo continuó con su vida. "Yo necesito ayuda psicológica y psiquiátrica. Intenté quitarme la vida tres veces por no encontrar una salida. No entiendo con qué derecho o por qué lo hicieron. Sé que no hay respuesta alguna, pero es un dolor que me cuesta decir puedo sobrevivir con esta carga", concluyó.

Brenda Aguero asesina de Bebés 3.jpg Brenda Agüero es la principal acusada por el asesinato de cinco bebés y el intento de homicidio de otros ocho. El Doce

Muerte de los bebés en el Neonatal de Córdoba: los detalles del caso

El caso se destapó por la denuncia de un ingeniero que formaba parte del staff del hospital. El hombre tomó conocimiento previo por "muertes extrañas" que llamaron su atención y decidió dirigirse a la Justicia.

Desde entonces, se realizó una investigación interna y comenzaron a realizarse allanamientos y cotejo de historias clínicas para encontrar un punto en común, ya que las autoridades notaron que no se trataba de algo aislado.

Según los relatos de los padres y madres de las víctimas, las mismas eran bebés sanos y que la respuesta de los médicos es que había tenido una falla en el corazón. En ese entonces, la justicia llevó a cabo un listado de todas las personas que intervinieron en el cuidado en los distintos casos. Ante esto, el nombre de Brenda Agüero se presentó como un factor común en cada fallecimiento.

En las autopsias a dos de las víctimas se registró que mostraron altos niveles de potasio que los llevó a la muerte. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que Agüero actuaba en el salón de recuperación sola y mientras los alzaba, los inyectaba con este mineral.

La mujer tiene prisión preventiva desde ese momento y continúa detenida en la cárcel de Bouwer. También se dio a conocer que la mujer había googleado cómo dosificar potasio e insulina, además, había leído sobre prácticas técnicas de reanimación en menores, sustancias que generan paros cardíacos y un texto sobre qué hacer en casos de duelo por muerte. Las madres de los bebés aseguraron que mostró un raro interés por los recién nacidos apenas se descompensaron y fue la primera en advertir lo que había sucedido.

El juicio, además de a Agüero, es al exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; la exdirectora del Hospital Neonatal, Liliana Asís; la ex vicedirectora del Hospital Neonatal, Claudia Ringelheim; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria del Hospital Materno Neonatal, Alejandro Escudero Salama; la exjefa de Enfermería del Neonatal, Blanca Alicia Ariza; el exsecretario de Salud, Pablo Caravajal; el abogado y exsecretario de Legales del Ministerio de Salud, Alejandro Gauto; la médica del Neonatal, Adriana Morales; la neonatóloga María Alejandra Luján y la exjefa de Neonatología del Neonatal, Marta Gómez.