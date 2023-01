Juicio por Fernando Báez Sosa: por primera vez habló uno de los acusados

Luego de las ocho jornadas en las que brindaron declaración los padres de la víctima, una docena de amigos, policías, custodios del local bailable "Le Brique", médicos y el remero Pablo Ventura, entre otros, los únicos testigos confirmados son Yanina Cuenca, Agostina Matticoli, Ricardo Gabriel Pisoli y Andrés Bruzzese, miembros de la PFA especializados en análisis facial forense, quienes declararán de manera conjunta a partir de las 9.

fernando baez sosa.jpg

Juicio por Fernando Báez Sosa

Los efectivos se centrarán en el análisis detallado y cuadro por cuadro de las imágenes de video incorporadas a la causa, que fueron utilizadas para tratar de identificar a los imputados a partir del trabajo de comparación facial.

Debido al volumen de material analizado, se espera una declaración en esquema de coloquio que podría extenderse por varias horas.

Está previsto que los padres de Fernando presencien las declaraciones en la sala de audiencias del primer piso de los tribunales, como ocurrió durante las jornadas anteriores.

Imputados

Juicio Fernando Baez Sosa.jpeg

Las ocho personas acusadas -Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23)- también estarán presentes, al igual que desde la apertura del debate oral.

El primer acusado en declarar en el juicio

Luciano Pertossi, uno de los rugbiers acusado por el crimen de Fernando Báez Sosa rompió el silencio en el juicio en su contra. "Yo no estaba ahí", dijo. Sucedió mientras los peritos se encontraban identificando a los acusados en imágenes de la escena del crimen grabadas por diferentes cámaras de seguridad.

"Quiero aclarar algo, quiero decir que no estaba en donde muestran. Aclarar que estaba de ese lado y yo no estaba ahí”, dijo el acusado. A partir de ese momento, el fiscal insistió algunas veces para que el rugbier indique donde estaba verdaderamente pero en todo los casos su respuesta fue negarse a responder. "No quiero responder más nada", concluyó el acusado.

De esa forma, concluyó la breve intervención de quién pasó a ser el primer acusado en declarar en el marco del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Habló Burlando

El abogado que representa a los padres de la víctima habló tras la intervención de Luciano Pertossi cuando los peritos intentaban identificar a los rugbiers en los videos que muestran la escena del crimen.

El acusado que rompió el silencio, lo hizo para negar su presencia en ese video. "Creo que Luciano Pertossi veía cierta debilidad", indicó Burlando.

También se le consultó al abogado respecto a la espontaneidad de la intervención. El abogado sostuvo que "fue la desesperación" lo que impulsó al acusado a hablar.