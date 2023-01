El exministro de Bolsonaro buscado por el intento de golpe dijo que se entregará a la Policía

"Recibí la noticia de que el ministro Alexandre de Moraes del STF ordenó mi arresto y autorizó el allanamiento de mi domicilio. Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones y regresar a Brasil. Me presentaré ante la Justicia y cuidaré mi defensa", anunció Torres en un mensaje en la red social Twitter.

"Siempre he basado mis acciones en la ética y la legalidad. Creo en la justicia brasileña y en la fortaleza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá", añadió en un siguiente mensaje.

Torres está en Estados Unidos desde la semana pasada. Viajó cinco días después de retomar el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, designado por el gobernador Ibaneis Rocha (MDB), y fue destituido de su cargo tras los actos de vandalismo en Brasilia.

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes dictó ayer la orden de detención de Torres por considerar que su conducta es "extremadamente grave" y pone en riesgo la vida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) y de otros políticos, publica este miércoles Folha de San Paulo.

Torres fue ministro de Justicia de Bolsonaro hasta fines de diciembre, cuando asumió el comando de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasilia, cuyos policías actuaron de forma "omisa" el domingo último ante la toma de los palacios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según el Supremo Tribunal Federal (STF, Corte Suprema), consignó la agencia de noticias ANSA.

Su detención había sido solicitada por la Policía Federal, cuyas autoridades afirmaron que los hechos investigados "demuestran una posible organización criminal que tiene como uno de sus fines desestabilizar las instituciones republicanas".

Además de Torres, también fue detenido por orden de De Moraes el excomandante de la Policía Militar del Distrito Federal Fabio Augusto Vieira. Según el ministro, la "omisión (de ambos) quedó sobradamente probada por la previsibilidad de la conducta de los grupos criminales y la falta de seguridad que posibilitaba la invasión de edificios públicos".

Consultado por Folha, Torres se defendió el domingo y afirmó que no elude sus responsabilidades. "No hubo indulgencia, es la primera vez que me tomo unas vacaciones en mucho tiempo. La planificación estaba hecha", dijo.

Miembros del Gobierno federal, del gobierno del Distrito Federal y del Poder Judicial atribuyen las fallas en el esquema de seguridad del domingo a la Secretaría de Seguridad Pública ya la Policía Militar del DF.

Para ellos, la omisión de las fuerzas de seguridad hizo posible que los edificios del STF, el Palacio del Planalto y el Congreso Nacional fueran invadidos y saqueados.

Las principales quejas se refieren al bajo número de efectivos de la Policía Militar en la Esplanada dos Ministerios y la ausencia del Batallón de Choque al inicio de los ataques perpetrados por miles de enardecidos militantes que apoyan al expresidente Jair Bolsonaro.

Reclamaban un golpe de Estado aduciendo que en las elecciones presidenciales del año pasado un fraude le privó a su líder alcanzar la reelección, si bien todas las auditorías y escrutinios que se hicieron de parte de autoridades locales e internacionales comprobaron la limpieza de los comicios, que terminaron dándole el triunfo en segunda vuelta y por escaso margen al hoy presidente Luiz Inácio Lula da Silva.