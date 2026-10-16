Licencia de conducir en Buenos Aires: qué cambia al rendir el examen con un auto automático a partir de ahora

La Provincia fijó pautas para rendir el examen de manejo con este tipo de caja y estableció una restricción para quienes obtengan su primer registro.

La licencia deberá incluir una leyenda específica si el aspirante aprueba la prueba práctica con un vehículo automático, según la circular 11/2026.

La Provincia de Buenos Aires estableció nuevos criterios para evaluar a quienes buscan obtener la licencia de conducir y realizan la prueba práctica con un vehículo de transmisión automática . La medida busca unificar las pautas que aplican los municipios al momento de examinar a los aspirantes.

La disposición fue comunicada por autoridades municipales a partir de la circular 11/2026. El cambio central alcanza a quienes tramitan su primera licencia para manejar: si aprueban el examen con un vehículo automático, el registro deberá incluir una observación que limite la conducción a ese tipo de transmisión.

La decisión responde a una diferencia técnica entre los dos sistemas. Manejar un auto automático no requiere accionar el embrague ni seleccionar las marchas, habilidades que sí se ponen a prueba cuando se conduce un auto manual. Por ese motivo, aprobar la evaluación con una modalidad no acredita por sí solo la capacidad para manejar la otra.

La principal novedad es que quienes obtengan por primera vez la licencia para conducir automóviles después de aprobar el examen práctico con un vehículo automático van a ver una leyenda en el documento.

La observación que deberá figurar en la Licencia Nacional de Conducir es: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”. Esto significa que el titular no estará habilitado para manejar con caja manual bajo esa licencia.

El cambio también busca evitar que se considere equivalente una evaluación que se hace con dos sistemas mecánicos distintos. La caja automática simplifica ciertas operaciones durante la marcha, mientras que la manual requiere coordinación entre el embrague, el acelerador y las relaciones de transmisión.

Según el criterio establecido por la Provincia de Buenos Aires, los vehículos automáticos y manuales no exigen las mismas destrezas para circular.

Qué deben tener en cuenta quienes van a sacar el registro

Quienes estén por tramitar su primera licencia en la Provincia de Buenos Aires deberán considerar con qué vehículo van a hacer la evaluación práctica. La elección entre un auto automático y uno manual tendrá consecuencias sobre las condiciones que figurarán en el documento una vez aprobado el examen.

Si el aspirante utiliza un vehículo automático, deberá saber que la licencia incluirá la limitación y que no podrá manejar auto con caja manual mientras esa restricción siga vigente.

Por eso, quienes necesiten manejar ambos tipos de vehículos deberían consultar previamente con el centro emisor de licencias de su municipio qué alternativas tienen para rendir y qué procedimiento corresponde para obtener una habilitación que contemple la transmisión manual.

También es importante confirmar los requisitos y las condiciones del examen en la jurisdicción donde se inicia el trámite. La circular establece criterios para la evaluación práctica en la Provincia de Buenos Aires, por lo que no corresponde asumir que el mismo procedimiento se aplica automáticamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en todas las jurisdicciones del país.