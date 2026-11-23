El República Folklore, un estallido de tradición en plena Buenos Aires + Agregar ámbito en









Referentes históricos y nuevas voces de la música criolla argentina se reunieron en la primera edición del festival, que se colmó en el Parque de la Ciudad.

La grilla del República Folklore reunió a los principales artistas del género.

Los días 21 y 22 de noviembre, el Parque de la Ciudad fue sede de la primera edición de República Folklore, que convocó a 70.000 personas con más de 50 artistas, 4 escenarios y más de 12 horas de música por día. Los máximos referentes del género y las nuevas generaciones compartieron un mismo festival que llevó el folklore a una escala inédita en Buenos Aires y que, al cierre, anunció su regreso en 2027.

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El momento sorpresa de cada noche llegó con La Selección, una formación especial integrada por artistas que fueron parte del festival que subieron juntos al escenario principal para cerrar ambas jornadas. Referentes históricos y nuevas voces, artistas de distintas provincias y estilos, compartieron un repertorio de clásicos del cancionero popular.

El Chaqueño Palavecino participó del festival. El cierre reflejó el espíritu con el que nació República Folklore: un festival construido en comunidad, que celebra la identidad argentina, la unión de generaciones a través de la música y que reunió a todo el movimiento folklórico en un mismo escenario. La Selección quedó como el símbolo de esta primera edición y como la muestra más clara de la unión del folklore argentino.

Más de 50 artistas, una celebración federal Uno de los momentos más emotivos del festival fue el homenaje a los artistas que ya no están, pero cuyo legado hizo grande al folklore argentino. El público acompañó con respeto y emoción un tributo que puso en valor la memoria y la historia del género nacional.

El escenario Pulpeña nucleó artistas emergentes con la estética tradicional argentina. Por los escenarios de República Folklore pasaron Chaqueño Palavecino, Soledad, Abel Pintos, Los Nocheros, Jorge Rojas, Cazzu, Los Tekis, Lázaro Caballero, Teresa Parodi, Ahyre, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Sergio Galleguillo, Peteco Carabajal con Riendas Libres, Dúo Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Los Nombradores del Alba, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu, Carafea, Catherine Vergnes, Diableros Jujeños, Juanjo Abrego, Gauchos of the Pampa, La Callejera, Los Bofill, Nacho Cuellar, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Paquito Ocaño, Sele Vera, Tomás Lipán, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Los Tabaleros y Malena Garnica, entre otros.

Los artistas de mayor convocatoria se presentaron en los Escenario Twin Principal, presentado por Macro y Personal y en el escenario Pampa debajo de la emblemática montaña rusa, mientras que el Escenario Pulpeña estuvo dedicado a artistas emergentes y en crecimiento, con el objetivo de acercar al público las nuevas voces del género.