Licencia de conducir: todo lo que tenés que saber si sacás el registro por primera vez

La normativa nacional establece seis meses de condición principiante y exige exhibir el distintivo en el vehículo durante ese período.

Sacar la licencia de conducir por primera vez requiere completar una serie de etapas antes de recibir la habilitación . El trámite incluye documentación, curso de educación vial, evaluación psicofísica y exámenes teóricos y prácticos. Los requisitos administrativos y la forma de atravesar cada instancia pueden variar según la jurisdicción , ya que los municipios son los encargados de emitir las licencias .

La normativa nacional fija una base común para todo el país . Para obtener una Licencia Nacional de Conducir hay que presentar la documentación correspondiente, realizar una declaración jurada sobre ciertas afecciones y aprobar los controles de aptitud psicofísica, conocimientos teóricos y conducción. Desde los cambios introducidos por el Decreto 196/2025, la licencia tiene validez nacional y la versión digital puede acreditar la habilitación.

En la Provincia de Buenos Aires , el trámite de una licencia original se hace en el Centro Emisor de Licencias (CEL) correspondiente al domicilio que figura en el DNI. La autoridad provincial establece como requisitos presentar el DNI vigente y su copia, acreditar grupo y factor sanguíneo, saber leer y escribir, contar con libre deuda de infracciones cuando corresponda y pagar las tasas establecidas. También se exige completar el curso de Educación Vial y aprobar los exámenes

La edad depende de la categoría. Para las licencias particulares, la regla general permite acceder desde los 17 años , mientras que los menores necesitan autorización de su representante legal. Para ciclomotores sin pasajero, la edad mínima nacional es de 16 años . Las licencias profesionales de las clases C, D y E requieren 21 años.

El curso de Educación Vial es obligatorio para quienes tramitan su primera licencia. En la Provincia de Buenos Aires, la modalidad presencial tiene una carga mínima de cinco horas y aborda las normas de tránsito, los elementos de seguridad, las responsabilidades del conductor y cuestiones vinculadas con la circulación. El material sirve como base para la evaluación teórica.

Antes de los exámenes de conocimientos y manejo también hay que aprobar el psicofísico. Esta instancia contempla la aptitud física, visual, auditiva y psíquica necesaria para conducir y puede incluir controles puntuales de acuerdo con la situación de cada aspirante.

Examen teórico: todo lo que tenés que saber

El examen teórico es obligatorio y eliminatorio. La normativa contempla contenidos sobre educación y ética ciudadana, conducción, señalamiento y legislación, además de cuestiones vinculadas con seguridad vial, mantenimiento y condiciones para manejar. También se evalúan las reglas y el régimen de sanciones.

En la Provincia de Buenos Aires, la evaluación para quienes obtienen la licencia por primera vez consta de 40 preguntas. Puede combinar preguntas de opción múltiple con otras modalidades y contiene contenidos que son eliminatorios. Para aprobar se necesita alcanzar un promedio mínimo del 75%, además de responder correctamente las preguntas fundamentales.

El tiempo máximo establecido para completar la evaluación es de dos horas. Si el aspirante no aprueba, tiene hasta tres oportunidades por año y deben pasar al menos 30 días corridos entre una evaluación y la siguiente. Conviene estudiar las señales de tránsito, prioridades de paso, velocidades, documentación obligatoria, uso del cinturón, sistemas de seguridad, factores de riesgo y normas generales de circulación.

Las claves del examen práctico

El examen práctico también es obligatorio y eliminatorio. El objetivo es comprobar que la persona pueda manejar de manera segura el vehículo de la clase solicitada y resolver las maniobras básicas. En la Provincia de Buenos Aires se controlan cuestiones como el uso del cinturón y el arranque, la coordinación entre acelerador, embrague y freno en vehículos con caja manual, el desplazamiento en línea recta, el uso de luces, la circulación en zigzag, la marcha atrás y el estacionamiento.

El vehículo que se maneja debe corresponder a la categoría solicitada y cumplir con las condiciones de seguridad y documentación exigidas. Si el aspirante se presenta con un vehículo particular, debe ir acompañado por una persona que tenga licencia habilitante para ese tipo de vehículo. La autoridad también puede establecer evaluaciones adicionales según la clase solicitada. Al igual que con el teórico, en la Provincia de Buenos Aires existen hasta tres oportunidades por año para aprobar el práctico.

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Después de sacar el registro, ¿hasta cuándo soy principiante?

La condición de principiante dura seis meses desde que se obtiene la primera licencia. Durante ese tiempo, el conductor debe llevar visible el distintivo tanto en la parte delantera como en la trasera del auto. El período es importante. Los conductores principiantes responsables de faltas graves durante los primeros dos años pueden sufrir la suspensión de la licencia.

Los seis meses corresponden a la obligación de identificarse como principiante. Una vez cumplidos los seis meses, ya no es necesario llevar el cartel identificatorio, pero siguen vigentes las normas de tránsito y el régimen de sanciones correspondiente.