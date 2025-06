Caso de Thiago en La Matanza: el policía declaró que disparó "porque pensé que a mi mamá la mataban"

El pasado miércoles a las 23:20 horas, el policía y su madre fueron abordados por un grupo de cuatro jóvenes, que los amenazaron con un arma con la intención de robarles. Aguilar aseguró que se identificó como efectivo de seguridad antes de abrir fuego -con su arma reglamentaria- y repeler a los delincuentes. También señaló que uno de los asaltantes lo apuntaba mientras se retiraba. Uno de sus once disparos terminó impactando en la cabeza del niño, lo que finalmente acabó con su vida este viernes.

La investigación judicial comprobó que el arma que mostraban los asaltantes era de juguete , por lo que cambió la carátula que recae sobre ellos como “tentativa de robo en lugar poblado y en banda". No se encontraron vainas servidas en el lugar.

La declaración de Facundo Aguilar Fajardo

Facundo Aguilar Fajardo declaró ante la fiscalía este sábado sobre el hecho ocurrido en la avenida Crovara, de la localidad de Ciudad Evita. “Disparé porque pensé que a mi mamá la mataban. Me apuntaban a mí y a ella al mismo tiempo. No me importó más nada”, sostuvo, detallando que primero le quitaron sus pertenencias y luego abordaron a su madre.

En ese marco, precisó que durante la retirada de los policías realizó 11 disparos estáticos, sin perseguir a los asaltantes hasta que no los perdió de vista. “Entre los agresores y yo, no había nadie”, afirmó.

También explicó que no disparó cuando cuando le robaban a él porque “si se enteraban que era policía, me mataban. Lo único que quería era darles las cosas y que se fueran. Disparé recién cuando vi que estaban ensañados con mi mamá”.

Además reconoció que el remarcó que el entrenamiento de tiro “no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar". Por último, remarcó fue él quien llamó a la Policía Bonaerense para que una ambulancia asista a Thiago: “Eso también es parte de la formación. No importa quién esté herido, siempre hay que pedir auxilio”.

Despidieron a Thiago Correa

Thiago Correo fue despedido este sábado por familiares, vecinos y compañeros de colegio y de su club de fútbol. Su muerte, ocurrida en el Hospital San Justo, generó un profundo impacto en la comunidad del barrio Almafuerte de Ciudad Evita

thiago (2) (1).jpg Thiago Correa perdió la vida a los 7 años.

La conmovedora despedida estuvo acompañada por la Comunidad Parroquial Educativa Santa Rosa de Lima, donde el chico cursaba la primaria, y por el Club Defensores Unidos de Tablada, donde participaba en las divisiones infantiles de fútbol. Ambas instituciones manifestaron su pesar públicamente y dieron apoyo a los seres queridos del menor. “Thiago era un chico alegre, querido por todos. Su pérdida nos atraviesa el corazón”, expresó el colegio en un comunicado.

El padre de Thiago Correa también publicó un mensaje en redes sociales: “Estoy destrozado, me dejaste hijito mío, te amo y te voy a amar toda la vida. Ahora sos mi angelito, te amo, te amo hijo mío”.