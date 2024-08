Muerte de Matthew Perry: el asistente personal se declaró culpable de suministrarle ketamina

"Estos acusados se aprovecharon de los problemas de adicción del Sr. Perry para enriquecerse. Sabían que lo que hacían estaba mal", sostuvo Estrada al anunciar los cargos. "Sabían que lo que hacían suponía un gran peligro para el Sr. Perry, pero lo hicieron de todos modos. Al final, estos acusados estaban más interesados en lucrarse a costa del Sr. Perry que en preocuparse por su bienestar", apuntó el fiscal.

Cuál fue la causa de muerte de Mathew Perry

"La causa de la muerte del actor Matthew Langford Perry, de 54 años, fueron los efectos agudos de la ketamina", afirmó en diciembre 2023 el Departamento Médico Forense de Los Ángeles.

Este fármaco suele ser utilizado para tratar la depresión o la ansiedad. Su uso debe ser supervisado por un profesional médico calificado para minimizar estos riesgos y garantizar su uso seguro y efectivo.

El actor, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisión 'Friends', estaba recibiendo terapia de infusión de esta sustancia, según detalla la autopsia, cuando fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles, donde se habría ahogado en el jacuzzi. En el documento se señalaba que "con los altos niveles de ketamina encontrados en sus muestras de sangre 'post mortem', los principales efectos letales serían tanto la sobreestimulación cardiovascular como la depresión respiratoria".

La carrera de Matthew Perry

Matthew Perry y el elenco de Friends, 20 años después de las grabaciones de la exitosa serie.

Si bien Matthew Perry se hizo mundialmente conocido por su papel de Chandler en la exitosa comedia de los años 90, también apareció en series y programas como 'Boys Will Be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons', 'Charles in Charge', 'Sydney', 'Beverly Hills, 90210', 'Home Free', 'Ally McBeal' o 'The West Wing', entre otros.

El actor no se conformó con la pantalla pequeña e interpretó personajes en varias películas. Algunas de sus apariciones más destacadas fueron en 'Fools Rush In', 'The Whole Nine Yards', 'Three to Tango', 'The Kid', '17 Again' o 'Getting In'.