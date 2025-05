Dónde voto CABA 2025: consultá el padrón electoral para el 18 de mayo

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.

Si no estoy en el padrón, ¿me pueden agregar el día de la elección?

En el caso de no encontrarse en el padrón, no se admitirá el voto. Quien no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa, no podrá votar ya que una vez que el padrón se cierra ya no podrán hacerse modificaciones.

Elecciones 2025 en CABA: sin PASO y con Boleta Única Electrónica

En esta ocasión, no habrá elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad. Además, como ya ocurrió en votaciones anteriores, se volverá a utilizar el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) donde a nivel nacional, se renovarán 24 senadores y 127 diputados. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se elegirán 30 legisladores para la Legislatura porteña.

boleta electronica.jpg Boleta Única Electrónica (BUE) en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo funciona la Boleta Única Electrónica

Este sistema, regulado por el Instituto de Gestión Electoral (IGE), consta de los siguientes pasos: