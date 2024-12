"Nos echaron a patadas": el caso Loan por dentro y los motivos de Fernando Burlando que lo obligaron a dejar la investigación

Burlando habló en el programa Embón Registrado, donde compartió su experiencia como abogado de la familia de Loan. “Cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia" , sostuvo.

Burlando fue abogado de la familia de Loan durante las primeras semanas del caso, pero luego decidió apartarse. En la entrevista, relató que los viajes a Corrientes no fueron fáciles, ya que “ era un ambiente muy hostil" .

"Cada medida que solicitábamos nos decían que debía resolverlo el fiscal”, manifestó, al mismo tiempo que sostuvo que “da la sensación de que hay una justicia muy particular, que evidentemente no quería hacer las cosas bien. Pedimos la geolocalización de los teléfonos y nos fue imposible conseguirla”.

Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace seis meses: qué se sabe del caso hasta ahora

Loan Peña, un niño de 5 años, desapareció el 13 de junio pasado en el paraje El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, y hasta la fecha no se tiene información sobre su paradero. El caso, que conmocionó al país, continúa sin resolverse y la incertidumbre agobia a sus padres, José Peña y María Noguera.

En un emotivo pedido el viernes pasado, a seis meses de la desaparición, José expresó: “Estamos todos los días pensando en él y queremos saber la verdad. Seguimos luchando”.

La angustia de María, visible en sus lágrimas, reflejó el dolor de una madre que no pierde la esperanza. “No puedo hablar, estoy destrozada, son seis meses que no sé nada”, dijo la mujer, quien se siente responsable por haber permitido que Loan visitara a su abuela Catalina, con quien no tenía relación.

“Estoy muy dolida, porque yo lo mandé para que vaya a ver a su abuela”, recalcó a medios correntinos.

Detenidos e imputados por el caso Loan Peña

Siete personas del círculo cercano a la familia se encuentran detenidas, entre ellas la tía de Loan, Laudelina, y su prima, Macarena. “Que involucren a la familia duele mucho, queremos saber la verdad, qué pasó, qué hicieron. Vamos a ir hasta lo último, no vamos a bajar los brazos”, manifestó José.

Los padres de Loan creen que su hijo está con vida y lo esperan en casa cada día. Su deseo es que los acusados revelen la verdad sobre el paradero de Loan. “Las que tienen que hablar son Laudelina y Macarena, tienen que decir la verdad”, imploró María.

La Navidad, en lugar de ser una celebración, se presenta como un recordatorio de la ausencia de Loan. “No vamos a tener fiestas. No tuvimos ni ganas de armar el arbolito, porque sé que a Loan le gustaba”, lamentó María.