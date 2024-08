Fernando Burlando reveló por qué dejó el caso Loan

loan peña.jpg Loan Danilo Peña desapareció el jueves 13 de junio en en la localidad de 9 de julio, Corrientes. Gentileza NA.

"Critiqué mucho al poder político de Corrientes", reflexionó el abogado sobre su papel en la causa. "Ahora ya no están los medios y entiendo que la familia sea vulnerable. Yo no iba a entregar nunca a Loan, hay cosas que no se entienden, yo busco a Loan, ¿los demás?", sentenció.

Además, Burlando aseguró que el quería seguir dentro de la causa: "Yo no me fui de la causa, quería hacer mi trabajo. Si fuera por mí los meto a todos adentro".

Por último, el letrado indicó que había descubierto "algo en lo que se puede avanzar" y que espera que, a partir de su apartamiento, "la justicia también lo mire". "Repudio la reunión en la casa de gobierno de Corrientes. Hay cosas que no van, pero evidentemente molesto, ojalá que aparezca Loan", concluyó el abogado.

Caso Loan: dos detenidos pidieron que vuelva a declarar una testigo considerada clave

En medio del revuelo por el apartamiento de Burlando, la investigación por la desaparición del menor continúa a más de dos meses y medio de su ausencia. En las últimas horas, los abogados de Mónica Millapi y Daniel "Fierrito" Ramírez solicitaron que la Justicia vuelva a tomarle declaración a Camila Núñez, prima política del niño de cinco años.

camila prima loan.jpg La prima del menor ya declaró dos veces en la causa. Gentileza C5N.

Núñez es la esposa de Diego "Huevo" Peña, sobrino de los papás del menor desaparecido. La mujer ya fue citada a declarar dos veces como testigo en la causa. Según la investigación, ella fue quién sacó la foto que confirmó que los chicos fueron esa tarde con Antonio Benítez - pareja de Laudelina - y llegaron hasta el naranjal.

La prima política de Loan es considerada una pieza clave en la causa porque también fue la primera en desmentir a la tía de Loan sobre la hipótesis del accidente: "Es imposible que haya pasado eso, Loan no estaba en el lugar donde mi tía dice que lo atropellaron”, afirmó en esa ocasión.

Anteriormente, en el mes de julio, Núñez denunció que habían tratado de sobornarla y luego fue amenazada: "Me ofrecieron una nueva vida en Brasil. Querían que yo inculpara a cualquiera que estuviera detenido".

Los representantes legales de los dos detenidos, los abogados Marcelo Hanson y Jorge Montti, solicitaron a la Justicia que se cite nuevamente a declarar a Núñez. Sus representados, Millapi y Ramírez, fueron quienes, con Benítez, acompañaron a los niños al naranjal y es por eso que la Justicia puso el ojo en ellos y fueron los tres primeros detenidos de la causa.