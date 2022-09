PlayStation y Nintendo revelan los videojuegos que se vienen.

nintendo switch pro Gentileza: Nintendo

Nintendo anunció el lanzamiento del próximo The Legend of Zelda

La Nintendo Direct de septiembre duró unos cuarenta minutos y arrancó con la noticia de que su primer juego del 2023 será Fire Emblem: Engage, la nueva entrada principal en una de sus franquicias más longevas. De todas formas la bomba estaría al final de la conferencia: el esperado próximo juego de The Legend of Zelda tiene título y fecha de lanzamiento.

La secuela de The Legend of Zelda: Breath of The Wild, el juego más popular de la franquicia, está en desarrollo desde 2017 y se suponía que saldría este año pero Nintendo no pudo cumplir con esa fecha. Ahora sabemos que "Tears of The Kingdom" llegará a Nintendo Switch el próximo 12 de mayo.

En una porción de la presentación hizo una aparición el legendario Shigeru Miyamoto, creador de Super Mario y Zelda. El diseñador de videojuegos le recordó al público que el año que viene se estrenará la película de Super Mario Bros., se abrirá el parque de diversiones de Nintendo en California y dio una noticia muy especial para los fanáticos de otra de sus creaciones: su franquicia Pikmin recibirá una cuarta entrada en 2023.

Nintendo también reveló que el ganador del Game of The Year del año pasado, It Takes Two, llegará a su consola el próximo 4 de noviembre. También promocionaron su último lanzamiento grande del año, Bayonetta 3, y distintos contenidos adicionales para su servicio de suscripción Nintendo Switch Online y Expansion Pack.

PlayStation sorprende con Tekken y asegura la fecha de God Of War: Ragnarok

La presentación de PlayStation, el State of Play organizado por Sony, sorprendió arrancando con la revelación de una octava entrega para la franquicia Tekken. Esta icónica saga de juegos de pelea desarrollada por Bandai Namco aun no tiene fecha de lanzamiento pero en su presentación ya demuestra como va aprovechar la capacidad técnica de la PS5.

El momento clave de esta presentación también estuvo al final y fue sin duda el nuevo trailer que profundiza la historia de God of War: Ragnarok. La secuela del videojuego más importante de PlayStation confirmó su lanzamiento para el próximo 9 de noviembre y reveló un joystick DualSense edición limitada con diseño del juego.

joystick playstation dual sense god of war El DualSense edición limitada de God Of War: Ragnarok. Sony

Sony también actualizó el estado de Project Eve, ahora llamado Stellar Blade, uno de sus próximos juegos exclusivos que permanece sin fecha de lanzamiento. Además de revelar otro título exclusivo que llegará en 2024: Rise of The Ronin, un juego desarrollado por Team Ninja (Ninja Gaiden), donde vas a explorar y forjar una nueva era del Japón feudal.

Entre otros anuncios, PlayStation dio dos llegadas para su sistema de realidad virtual: Star Wars - Tales of Galaxy's Edge y el juego de mesa Demeo. La otra revelación que capturó a muchos fanáticos fue la llegada de Yakuza Like A Dragon: Ishin a PS5 y PS4 en febrero de 2023.