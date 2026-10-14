Por qué se celebra el Día de la Costurera cada 14 de octubre y origen de la fecha + Agregar ámbito en









Un repaso por el origen de esta fecha, los hitos que marcaron la evolución de la costura con el tiempo y el vínculo especial con la santa protectora de la vista.

El 14 de octubre se reconoce en todo el mundo el trabajo y la dedicación de quienes se dedican a la confección de indumentaria. Magnific

Cada 14 de octubre se celebra el Día Mundial de la Costurera, una efeméride dedicada a la labor de quienes se desempeñan en la confección, el diseño y la reparación de indumentaria. Se trata de un oficio que combina precisión, dedicación y conocimientos técnicos, desarrollado tanto en grandes talleres como en pequeños emprendimientos y hogares.

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Esta fecha busca visibilizar el impacto de la actividad en la economía diaria y en la industria de la moda, además de recordar la evolución de un sector impulsado principalmente por mujeres a lo largo de las décadas. Con el paso del tiempo, la costura dejó de ser una tarea reservada al ámbito doméstico para consolidarse como una fuente fundamental de trabajo independiente y empleo formal.

Magnific 14 de octubre, Día de la Costurera El homenaje de esta fecha alcanza a talleres textiles, organizaciones sindicales y a profesionales independientes que realizan arreglos o prendas a medida. Aunque la denominación de la fecha destaca históricamente la figura femenina, la conmemoración se extiende a todos los sastres, modistos y diseñadores del rubro.

A su vez, esta efeméride guarda una conexión directa con la religión a través de la figura de Santa Lucía. Al ser reconocida tradicionalmente como la patrona de la vista por los pasajes de su martirio, la comunidad la adoptó como protectora para encomendarle el cuidado de la visión durante el desarrollo de su trabajo.

Origen de la fecha Si bien no existen registros oficiales que fijen el año exacto en que se estableció el 14 de octubre como el Día de la Costurera, el oficio cuenta con importantes antecedentes históricos. Uno de los hitos más antiguos se remonta al año 1675, cuando el rey Luis XIV dispuso la creación del primer gremio de costureras en París ante la creciente demanda de prendas hechas a medida.

Magnific Posteriormente, con la expansión de la Revolución Industrial y el auge del sector burgués en el siglo XIX, la producción de telas se diversificó y permitió el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Durante el siglo XX, la incorporación de trabajadoras a las fábricas textiles dio inicio a un proceso de reclamos por mejoras en las condiciones laborales, consolidando a la costura como una profesión revalorizada dentro de la industria.

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