Ni remera blanca ni musculosa: la prenda furor que promete desplazar a los clásicos

La clásica remera blanca empieza a perder terreno frente a una nueva tendencia que gana fuerza para los días de primavera y verano.

La nueva temporada empieza a cambiar algunas de las prendas más elegidas para los días de calor.

Durante años, la remera blanca y la musculosa resolvieron buena parte de los looks para los días de calor. Sin embargo, una nueva tendencia empezó a ganar espacio: las blusas de inspiración boho, con diseños más sueltos y detalles que permiten salir de los básicos sin resignar comodidad.

La propuesta recupera una estética relajada que ya tuvo varios regresos en la moda y vuelve a aparecer entre las prendas más elegidas para primavera y verano . El cambio se nota especialmente en las formas, los tejidos livianos y una mayor presencia de bordados, volados y encajes.

La remera blanca conserva su lugar como uno de los básicos más fáciles de combinar , pero comparte protagonismo con prendas de mayor volumen y textura. Las blusas boho aparecen como una alternativa para quienes buscan mantener la simpleza de un conjunto sin recurrir siempre a la misma camiseta lisa.

La blusa boho vuelve a ganar lugar como una alternativa más relajada para los días de calor.

La diferencia está principalmente en el diseño. Mientras la remera apuesta por líneas simples, estas blusas incorporan mangas amplias, escotes pronunciados, transparencias, volados y terminaciones bordadas. Son elementos que llaman más la atención incluso cuando el resto del conjunto se mantiene sencillo.

También juega a favor el tipo de tela . El algodón, el lino y otros tejidos livianos permiten conservar una sensación fresca cuando suben las temperaturas, mientras las formas holgadas dejan mayor libertad de movimiento.

El blanco sigue presente, pero deja de estar asociado únicamente a la clásica camiseta. Ahora aparece en modelos con mangas abullonadas, encajes o cortes sueltos, además de tonos crudos, beige, arena y marrones que mantienen la misma facilidad para combinarse.

Blusa de inspiración boho: la tendencia que conquista la temporada

La estética boho tiene una fuerte influencia de la moda de los años 70 y se reconoce por sus prendas fluidas, su aire romántico y el uso de detalles artesanales. Las blusas recuperan esa identidad en versiones que van desde modelos muy trabajados hasta diseños más simples.

Una de sus particularidades es que no existe una única forma de llevarla. Hay opciones de cuello alto, escote en V o con lazadas, mientras otras apuestan por mangas voluminosas y cortes oversize. Los estampados florales también conviven con las versiones lisas en colores neutros.

Las referencias setenteras aparecen además en otras piezas que suelen acompañar este estilo. Los jeans de piernas anchas y los pantalones sueltos encajan con estas blusas y refuerzan una silueta más relajada.

Para un conjunto sencillo, una de las combinaciones más habituales es usar una versión blanca con jean. También hay alternativas con shorts de denim, pantalones anchos o prendas de vestir, según el corte y los materiales elegidos.

De la silueta holgada a los detalles artesanales: el secreto de su éxito

La forma amplia es uno de los rasgos más reconocibles de estas blusas. En lugar de quedar pegadas al cuerpo, suelen caer de manera suelta y sumar volumen en zonas como las mangas. Esa estructura permite que una pieza relativamente simple tenga mayor presencia dentro del conjunto.

Los detalles también ocupan un lugar importante. Encajes, bordados, volados y transparencias pueden aparecer en pequeñas terminaciones o extenderse por buena parte de la prenda. Algunas versiones los llevan apenas en las mangas o el cuello, mientras otras los convierten en el elemento central del diseño.

La variedad permite llevar la estética boho de distintas maneras. Una blusa en tonos tierra puede acompañarse con short de jean y botas, mientras una blanca funciona con pantalones de denim y cinturones más marcados. También hay modelos florales o con transparencias combinados con pantalones más formales.

Las mangas sueltas, los tejidos livianos y los cortes holgados se mantienen entre los rasgos más repetidos. A ellos se suman terminaciones bordadas, encajes y volados que cambian según el modelo y le dan a cada prenda un aspecto diferente.