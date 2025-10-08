Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial miércoles 8 de octubre

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este miércoles 8 de octubre.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial de hoy, miércoles 8
Nacional
- 1: 6054
- 2: 8930
- 3: 8012
- 4: 3209
- 5: 9487
- 6: 5665
- 7: 1422
- 8: 1195
- 9: 1914
- 10: 6490
- 11: 8911
- 12: 4274
- 13: 0018
- 14: 5991
- 15: 7049
- 16: 3878
- 17: 3223
- 18: 4341
- 19: 0035
- 20: 1167
Letras de la Nacional: EBGY
Provincia
- 1: 9325
- 2: 7877
- 3: 1806
- 4: 5454
- 5: 1016
- 6: 0018
- 7: 8681
- 8: 5250
- 9: 7304
- 10: 6491
- 11: 8233
- 12: 9684
- 13: 6413
- 14: 1537
- 15: 0486
- 16: 0962
- 17: 4382
- 18: 9565
- 19: 8542
- 20: 2668
