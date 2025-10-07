Con una marcha opositora como telón de fondo, Javier Milei encabezará una caminata en Mar del Plata

El mandatario sigue adelante con la campaña en la provincia de Buenos Aires buscando revertir la situación política tras la baja de José Luis Espert.

Luego de encabezar la inauguración de la fábrica de la empresa de capitales estadounidenses Lamb Weston en Mar del Plata , el presidente Javier Milei se prepara para seguir adelante con la campaña en la ciudad balnearia con una caminata por las calles. Al igual que en el acto de este mediodía, estará acompañado por el candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires Diego Santilli , quien reemplazaría en la lista de La Libertad Avanza a José Luis Espert , aunque la decisión aún está en manos de la Justicia electoral.

Como ya sucedió en otras de las recorridas callejeras de Milei en distintas provincias del país, distintos sectores de la oposición se concentraron para expresar el rechazo a su administración. Se espera que el mandatario vuelva a enfrentar a los manifestantes cuando salga a hacer su caminata por la calle Güemes.

Esta mañana, luego de la inauguración de la fábrica, Milei protagonizó un cruce y le respondió a un vecino que lo llamó "estafador" desde el balcón de un edificio. "Igual te estoy arreglando la vida", dijo el Presidente.

Mientras continuaban los insultos, los militantes libertarios arengaron al mandatario a que volviera a responder a las agresiones: “ Dome, Milei, dome ”. "Te voy a bajar un poco más la inflación así puteás un poco más, dale ", replicó Milei.

Esta mañana en la inauguración de la fábrica de Lamb Weston, el Presidente alentó la candidatura de Santilli y destacó: "La lista de diputados está en manos de alguien que sabe de seguridad y que lo hizo exitosamente en la Ciudad", sostuvo Milei durante uno de los tramos de su discurso, en el que advirtió: "Narcos y chorros les aviso que se la vamos a hacer pasar mal".

En tanto, el mandatario pidió defender “con uñas y dientes” el orden fiscal. “Esta nueva fábrica generará aproximadamente 3.000 puestos de trabajos entre los directos y los indirectos, entre la planta, los productores, los transportistas y el Puerto de Mar del Plata desde donde se exportarán los productos a toda la región”, destacó.

En la misma línea, remarcó: “Este es el camino: la inversión privada en negocios rentables, que generan puestos de trabajo genuinos de forma directa y que promueven la actividad en otros eslabones de la economía, integrando una cadena de valor donde estos otros eslabones generan aún más puestos de trabajo genuinos”.