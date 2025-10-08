Cuántos dólares le quedan al equipo económico de Luis Caputo para contener las presiones antes de las elecciones 2025

Con menos de u$s700 millones disponibles, el Tesoro enfrenta su límite para intervenir en el mercado cambiario, mientras el agro aporta poco y la demanda de cobertura no cede.

Por su parte, si el Banco Central decide intervenir en la banda superior del esquema cambiario , todavía dispone de unos u$s13.000 millones , provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) .

De acuerdo a la Consultora 1816, " si el Gobierno desea seguir participando en el spot, muy pronto debería empezar a vender el BCRA ( o bien el Tesoro debería comprarle Dólares al Central: tiene más de $12 billones depositados en Pesos si deseara hacerse de divisas para vender en el spot y/o pagar deuda) . El BCRA tiene mucha más espalda que el fisco para enfrentar una dolarización de portafolios". Si tomamos en cuenta, cuántas reservas tiene el BCRA, en netas estarían en torno a los u$s5.000 millones.

Otra de las alternativas que el equipo económico está usando en los últimos días, sobre todo desde la última licitación es ofrecer dólar linked en el mercado primario y secundario para canalizar la demanda de dólar, sin embargo no llegó a ser suficiente.

Se recalentaron las expectativas de devaluación, según el REM del BCRA

A su vez el lunes se conoció el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central correspondiente a septiembre, informe en el cuál los analistas ajustaron al alza sus proyecciones nominales para el tipo de cambio. La mediana de las proyecciones de tipo de cambio nominal se ubicó en $1.440 para el promedio de octubre de 2025.

La cifra es casi idéntica al valor actual de la divisa ($1.430), aunque vale aclarar que la encuesta del BCRA se realizó en los últimos días de septiembre, cuando el oficial mayorista estaba todavía por debajo de los $1.400. Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para octubre es bastante superior, de $1.471.

La mayor devaluación se proyectó para noviembre, mes posterior a las elecciones legislativas nacionales. Para dicho mes se espera un incremento del 4,1%, que llevaría la cotización a la zona de los $1.500.