Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de octubre

El dólar blue cotiza este miércoles 8 de octubre a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 2,1%.
Alerta dólar: exportadores le anticiparon al FMI que la liquidación se desplomará hasta fin de año
Por Andrés Lerner
En una reunión con equipos técnicos del organismo en Buenos Aires anticiparon que habrá una caída sensible luego del anticipo extraordinario. El equipo económico sigue en Washington negociando con la Casa Blanca y el Fondo.
