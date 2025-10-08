SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
8 de octubre 2025 - 07:54

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de octubre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones dolar tasas
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza este miércoles 8 de octubre a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 2,1%.

El Tesoro volvió a salir a defender el techo de la banda "intra diaria" del dólar mayorista, que actualmente cotiza a $1.430. Se especula con que se habría desprendido de u$s400 millones. A su vez, los inversores aguardan definiciones desde Estados Unidos, tras el viaje del equipo económico a Washington en busca de nuevas señales sobre eventuales desembolsos, que por ahora no aparecen. En tanto, los rumores empezaron a circular en la city, sin novedades.

Alerta dólar: exportadores le anticiparon al FMI que la liquidación se desplomará hasta fin de año

Por Andrés Lerner

En una reunión con equipos técnicos del organismo en Buenos Aires anticiparon que habrá una caída sensible luego del anticipo extraordinario. El equipo económico sigue en Washington negociando con la Casa Blanca y el Fondo.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 8 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.

