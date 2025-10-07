Comisión $LIBRA: diputados apelarán el último fallo judicial e insistirán en acceder a la causa

Miembros de la comisión investigadora se reunieron con el juez de la causa. Se tensa debate sobre la potestad para citar por la fuerza pública a funcionarios.

La reciente intervención judicial sobre $LIBRA , que declaró “improcedente” el pedido de la Cámara de Diputados de arbitrar la fuerza pública para garantizar la presencia de funcionarios involucrados en su investigación, fue el centro de la discusión de este martes en la comisión investigadora. En su última reunión, buscaron redefinir la estrategia opositora para sumar pruebas y hacerlas públicas, en medio del hermetismo judicial.

Esta semana se registraron dos novedades judiciales. Una de ellas fue la decisión del fiscal federal, Eduardo Taiano , que requirió las conversaciones y mensajes entre los imputados ( Mauricio Novelli y Sergio Morales) y una decena de involucrados en la causa, entre ellos Javier Milei, Karina Milei y Hayden Davis. La otra fue la definición del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi , que denegó "disponer el comparendo por la fuerza pública” para convocar a Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, quien se ausentó en su convocatoria a la Cámara de Diputados. La medida sería antecedente de una potencial citación a Karina Milei , que faltó en tres ocasiones.

Este mismo miércoles, y tras su fallo, seis diputados de la comisión se reunieron con el propio Martínez de Giorgi durante más de una hora en su despacho . Del encuentro, los legisladores recibieron la disposición de recibir una respuesta para el acceso a la causa, pedido que ya había sido denegado por parte de Taiano. En su labor parlamentaria, también se avanzó en la solicitud de información a billeteras virtuales mediante las cuales se transfirieron fondos vinculados a $LIBRA.

Además, en el encuentro de la comisión investigadora $LIBRA la oposición acordó apelar la medida que considera "improcedente" el uso de la fuerza pública para convocar a funcionarios. Mientras el oficialismo argumentó el exceso de facultades, los bloques que impulsan la investigación sostiene que hubo una fallida interpretación procesal del juez. "Buscan cubrir la inacción de la Justicia", planteó Mónica Frade (Coalición Cívica).

COMISIÓN $LIBRA : AUDIENCIA EN COMODORO PY Hoy, en mi carácter de Presidente de la Comisión Investigadora, junto al diputado Juan Marino, secretario de la Comisión, y los diputados integrantes de la subcomisión establecida a efectos de interiorizarse en las actuaciones judiciales… pic.twitter.com/sAKRNgjgoH

Comisión investigadora $LIBRA: las ausencias

Las convocatorias a funcionarios a comparecer en la comisión investigadora $LIBRA de Diputados tuvo efectividad nula. Incluso solo dos -de los nueve citados- respondieron la citación, pero de manera negativa. Uno de ellos fue el propio Hayden Davis, desarrollador de $LIBRA, quien explicó que no se presentaría por videollamada. El otro es el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien fundamentó su ausencia en el artículo 250 del Código Procesal Penal (que desliga a ministros de la obligación de comparecer). A su vez apuntó que ya emitió un informe a la fiscalía sobre el rol de la Unidad de Tareas de Investigación creada para indagar sobre el criptoactivo.

Por otro lado, no tuvo resultado la convocatoria a Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Mauricio Novelli y Demian Reidel. Ninguno de ellos contestó cuando acudieron a sus domicilios -de inmuebles de la ciudad de Buenos Aires y la Zona Norte del Gran Buenos Aires- y le pegaron las citaciones en las puertas, sin respuesta.

En tanto que a las interpelaciones internacionales, Charles Hoskinson no respondió a la citación y no se ubicó modalidad para contactar a Julian Peh ni a Diógenes Casares.