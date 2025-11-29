SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
29 de noviembre 2025 - 08:58

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 29 de noviembre

Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 29 de noviembre.

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 29 de noviembre.

Quiniela Nocturna de la Provincia: todos los resultados

  • A la cabeza: 0736

Todos los resultados:

  • 1: 0736
  • 2: 7371
  • 3: 4162
  • 4: 2394
  • 5: 8684
  • 6: 5929
  • 7: 5688
  • 8: 9570
  • 9: 3828
  • 10: 9464
  • 11: 1670
  • 12: 2964
  • 13: 4191
  • 14: 1902
  • 15: 3312
  • 16: 6018
  • 17: 4809
  • 18: 2059
  • 19: 3305
  • 20: 2250

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

