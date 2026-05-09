Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 9 de mayo

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del sábado 9 de mayo.

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

1: 3989

2: 5180

3: 7258

4: 8168

5: 0414

6: 7784

7: 4601

8: 4826

9: 1002

10: 7518

11: 0891

12: 3836

13: 3836

14: 4984

15: 0713

16: 7228

17: 6461

18: 7588

19: 1825

20: 0994

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.