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9 de mayo 2026 - 09:02

Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial sábado 9 de mayo

QUINIELA (1)
Por

Resultados de la quiniela nacional y provincial del sábado 9 de mayo

Resultados de la quiniela nocturna Nacional y de la Provincia ayer, viernes 8 de mayo

NACIONAL

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 0290
  • 2: 5604
  • 3: 2883
  • 4: 9590
  • 5: 9109
  • 6: 8708
  • 7: 6295
  • 8: 9287
  • 9: 8022
  • 10: 5526
  • 11: 7716
  • 12: 1074
  • 13: 4204
  • 14: 9891
  • 15: 8443
  • 16: 6184
  • 17: 9070
  • 18: 0561
  • 19: 4726
  • 20: 4441

Letras de la Nacional: AOMR

PROVINCIA

Todos los números, según el orden en el que quedaron:

  • 1: 3989
  • 2: 5180
  • 3: 7258
  • 4: 8168
  • 5: 0414
  • 6: 7784
  • 7: 4601
  • 8: 4826
  • 9: 1002
  • 10: 7518
  • 11: 0891
  • 12: 3836
  • 13: 3836
  • 14: 4984
  • 15: 0713
  • 16: 7228
  • 17: 6461
  • 18: 7588
  • 19: 1825
  • 20: 0994

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

El sorteo de los números se realiza en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires -para Capital Federal- y en las Salas de la Lotería de la Provincia -para Buenos Aires- y se utiliza cuatro bolilleros que van a conformar los distintos números, el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad, y cada uno de esos bolilleros tienen diez bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero que va a conformar las distintas fechas en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones en el tablero).

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de 1 cifra, 2 cifras, 3 cifras o 4 cifras.

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