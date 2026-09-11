Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 11 de septiembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia del viernes 11 de septiembre.
Los resultados de la Quiniela Nocturna Nacional y provincial de ayer, jueves 10 de septiembre
Nacional
- 1: 2266
- 2: 0169
- 3: 8740
- 4: 6366
- 5: 5412
- 6: 9674
- 7: 1192
- 8: 0175
- 9: 2652
- 10: 6105
- 11: 3994
- 12: 1484
- 13: 3644
- 14: 4037
- 15: 9848
- 16: 2328
- 17: 4951
- 18: 0341
- 19: 7232
- 20: 5188
Letras de la Nacional: UUUX
Provincial
- 1: 5160
- 2: 6842
- 3: 1168
- 4: 7353
- 5: 7814
- 6: 3316
- 7: 2213
- 8: 5934
- 9: 0293
- 10: 6170
- 11: 6791
- 12: 4277
- 13: 3613
- 14: 3245
- 15: 2862
- 16: 0650
- 17: 1249
- 18: 3817
- 19: 1428
- 20: 8236