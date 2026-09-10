Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 10 de septiembre

El dólar mayorista se incrementa a $1.516 en la jornada de miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, en tanto, cedió y se ubica a $1.540.
Morosidad: crecen refinanciaciones, pero más de la mitad de los deudores son "irrecuperables", ¿cómo impactará en el crédito?
El crecimiento en el ratio de irregularidad de los créditos a las familias tuvo un reciente freno, pero los analistas avizoran un camino largo de cara al anhelo de que el financiamiento a privados vuelva a transformarse en un motor de la economía.
Por Santiago Reina