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10 de septiembre 2026 - 09:23

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 10 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista se incrementa a $1.516 en la jornada de miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, en tanto, cedió y se ubica a $1.540.

Este jueves se mantiene la atención sobre el dato de inflación de este jueves, que será a partir de las 16:00hs.

Este miércoles, INDEC publicará sobre el Índice de Producción industrial minero (IPI) de julio, mientras se espera con expectativa el dato de inflación local este jueves y el de EEUU el viernes.

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