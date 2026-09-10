Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 10 de septiembre

El dólar mayorista se incrementa a $1.516 en la jornada de miércoles. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, en tanto, cedió y se ubica a $1.540.

Los bonos en dólares operaron mixtos el miércoles y el riesgo país en la zona cercana a los 500 puntos. El S&P Merval cayó 0,3% a 3.066.368,940 puntos básicos, mientras que los ADRs también operaron con mayoría de descensos.

Este jueves se mantiene la atención sobre el dato de inflación de este jueves, que será a partir de las 16:00hs.

Este miércoles, INDEC publicará sobre el Índice de Producción industrial minero (IPI) de julio, mientras se espera con expectativa el dato de inflación local este jueves y el de EEUU el viernes.