Dólar calmo, demanda récord: por qué los argentinos aceleran la compra de billetes

Según datos del Banco Central, las compras de dólares por parte de los argentinos aumentaron 35% mensual en julio.

Según datos del Banco Central, las compras de dólares por parte de los argentinos aumentaron 35% mensual en julio, hasta superar los u$s3.000 millones.

La calma del mercado cambiario argentino no logró modificar uno de los hábitos financieros más arraigados del país: el ahorro en dólares . Aunque el peso mostró una estabilidad poco habitual para la economía local, la demanda de billetes estadounidenses volvió a crecer con fuerza y alcanzó en julio niveles que no se veían desde la previa de las elecciones legislativas del año pasado.

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Según datos del Banco Central, las compras de dólares por parte de los argentinos aumentaron 35% mensual en julio, hasta superar los u$s3.000 millones . Al mismo tiempo, las ventas retrocedieron 13%, hasta apenas u$s608 millones. La diferencia evidencia que, pese a la relativa tranquilidad cambiaria, los particulares continúan buscando cobertura en moneda dura.

La demanda fue incluso mayor si se incorporan las operaciones realizadas mediante el dólar MEP y los consumos con tarjetas en el exterior. En ese caso, el monto total llegó a unos u$s6.000 millones durante julio.

La particularidad del escenario es que esta fuerte demanda no se tradujo en una disparada del tipo de cambio. La explicación está, en parte, en el ingreso extraordinario de divisas generado por las exportaciones argentinas .

El aumento de los precios del petróleo y de los productos agrícolas, asociado al conflicto en Medio Oriente, favoreció los ingresos externos del país y ayudó a compensar la demanda interna de dólares.

Según datos del Banco Central, las compras de dólares por parte de los argentinos aumentaron 35% mensual en julio, hasta alcanzar los u$s3.400 millones.

“Este año nos salvó la guerra”, sostuvieron desde Eco Go, al señalar que el conflicto mejoró las perspectivas argentinas por el aumento en el precio de las principales materias primas que exporta el país.

Julio, además, tuvo factores excepcionales: el pago del aguinaldo y un fuerte flujo de argentinos que viajaron al exterior. Unas 64.000 personas viajaron a EEUU, muchas de ellas para seguir a la selección argentina durante el Mundial.

El peso perdió apenas 1,5% en agosto, mientras que durante el último año se depreció alrededor de 6% frente al dólar, en contraste con una inflación anual cercana al 34%.

La memoria de las crisis sigue presente

La explicación de la dolarización no está solamente en cuestiones económicas. También pesa la memoria de episodios anteriores y el temor a que la estabilidad actual no sea permanente. "Esta es una respuesta lógica de los argentinos después de haber visto el fracaso del Gobierno de Macri", indicaron desde One618.

Hoy en día, hay una elevada demanda de dólares con un riesgo soberano todavía superior a 500 puntos básicos y dudas sobre la sostenibilidad política del actual modelo.

De todos modos, el mercado cuenta con un importante colchón de divisas. Las reservas aumentaron u$s5.900 millones entre julio y agosto y superaron los u$s50.000 millones, impulsadas por compras del BCRA, préstamos de organismos internacionales y emisiones de deuda.

El desafío será sostener ese equilibrio cuando desaparezcan los factores extraordinarios que favorecieron la oferta de dólares.