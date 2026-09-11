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11 de septiembre 2026 - 07:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 11 de septiembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cedió en $1.513 en la jornada de jueves. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.535 en el Banco Nación (BNA). El blue, en tanto, subió hasta los $1.545.

Los bonos en dólares operaron en rojo en el panel local y el riesgo país se mantuvo cerca de los 500 puntos básicos. Por el contrario, las acciones argentinas tuvieron una jornada positiva. Este viernes, hay expectativa por el cierre de una semana marcada por las tensiones en los mercados globales y el dato de inflación en Argentina. Además, el Ministerio de Economía realizará la primera licitación de deuda en pesos de septiembre.

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