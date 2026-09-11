Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 11 de septiembre

El dólar mayorista cedió en $1.513 en la jornada de jueves. En paralelo, el dólar minorista se ubicó a $1.535 en el Banco Nación (BNA). El blue, en tanto, subió hasta los $1.545.
Lo que se dice en las mesas: arrancó la temporada de presupuestos y las empresas ya avizoran un complejo 2027
El sector privado prevé una actividad a dos velocidades, con tasas elevadas y un contexto internacional adverso. En el plano político, el empleo asoma como la variable decisiva para las aspiraciones del Gobierno.