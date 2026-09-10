Milei arenga a su propia tropa

El Presidente hace docencia ante el Gabinete y les explica cómo tratar a los medios. En Casa Rosada destacan la línea directa con Washington, que impulsó al Presidente a reclamar por Malvinas. Preocupan las encuestas. Tranquilidad por baja de inflación.

Javier Milei se puso al frente de sus ministros para avanzar con la estrategia política.

El presidente Javier Milei se ha convertido en el coach de su propio gobierno, un ejemplo de ello son las reuniones semanales de gabinete . También ha comenzado a mantener encuentros frecuentes con sus legisladores. Es más, el lunes próximo los convocará para explicarles el proyecto del Presupuesto nacional y las sanciones por el tema Malvinas.

En tanto en la ultima reunión de gabinete nacional, donde se tocaron diversos temas de agenda que se prolongó a lo largo de toda la mañana, se refirió a la prensa, entre otros puntos. Los ministros valoran estas reuniones, dicen que les resulta fundamental conocer el pensamiento del presidente sobre los principales temas de su gestión .

En esa reunión Milei trató con su gabinete el seguimiento de las medidas sobre las Islas Malvinas , la preparación del Presupuesto 2027 y la agenda legislativa en el Congreso. Pero también escuchó las inquietudes de algunos ministros sobre cómo contestar ante las preguntas incómodas de la prensa, o las fake news. El primer mandatario se ocupó de explicar a sus funcionarios sobre las distintas técnicas que aplica cuando lo entrevistan y puso, como ejemplo, la utilización de responder con una repregunta.

Además, y con alma de docente, también les explicó el rumbo de la economía, cuáles son los objetivos que persiguen con algunas iniciativas, les habla de la nueva geopolítica. En resumen, ejerce el liderazgo de su fuerza política.

El presidente se muestra confiado de que sus políticas darán resultados y está convencido de que logrará la reelección.

El Presidente Javier Milei mantuvo hoy en Casa Rosada una reunión con el Vicepresidente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani; el Ministro de Educación y Mérito de Italia, Giuseppe Valditara; el Embajador… pic.twitter.com/GhD6KZPJG0

Piensa que la gente valora que haya cumplido con su palabra de atacar la inflación y el equilibrio fiscal. Una prueba de esta convicción se verá plasmada en el proyecto del Presupuesto nacional que mantendrá una firme ancla fiscal.

El jefe de Estado admite que, en un contexto de ruido político como el actual, es posible que las inversiones se demoren más de lo esperado, pero asegura que el problema lo tendrán quienes se retrasen, porque “perderán las oportunidades” que hoy ofrece la economía argentina.

Malvinas

La estrategia de Malvinas “no fue un hecho espontáneo. Milei viene conversando el tema desde hace meses con el presidente Donald Trump”, sostienen en la Casa Rosada con referencia a los anuncios que realizó el presidente argentino orientados a recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas.

Explican que, para la diplomacia de la Casa Blanca, la Argentina es un socio estratégico. En Washington se distingue al país por su capacidad de proveer recursos estratégicos como alimentos, minerales y energía.

“Milei tiene línea directa con Trump. Hace unos seis meses comenzaron a conversar la cuestión de Malvinas. A Trump le pareció bien que se apliquen sanciones económicas. Quedaron en que, en cuanto el presidente norteamericano diera alguna señal, Argentina iba a avanzar”, sintetizan en el entorno presidencial.

Milei, en cadena nacional.

La cuestión de fondo, sostienen, es que Inglaterra es un aliado que ha ido perdiendo credibilidad para los Estados Unidos. Son manifiestas las diferencias con el gobierno laborista y al menos dos cuestiones militares irritan a los norteamericanos.

No se trata sólo de la renuencia británica a aumentar su presupuesto en Defensa, sino también la negativa a permitirle a los EEUU utilizar la isla Diego García, en el océano Índico, para las operaciones en el estrecho de Ormuz.

Clima

En cuanto a los empresarios, en líneas generales están conformes con el rumbo económico del país. Valoran la política de desregulaciones, la menor injerencia del Estado en las actividades privadas, el desarrollo de sectores estratégicos como el energético o el minero, la reforma laboral, entre otras iniciativas.

Sin embargo, hay incertidumbre respecto a cuánto tiempo la sociedad seguirá apoyando esta política que para varios sectores no ha sido, al menos por el momento, positiva.

Varias encuestas de opinión reflejan una mirada pesimista. En las mediciones de Atlas Intel recopiladas por Bloomberg, el 60% de los encuestados califica como negativa la situación económica de su propio hogar. También la consultora Zentrix señala que el 53,2% de los encuestados afirma que ya se le agotó la paciencia para esperar los resultados positivos del modelo. Y surgen dudas de cara al futuro: el 60% de los argentinos proyecta que la economía del país empeorará en el 2027, según datos de la consultora Delfos.

Este escenario lleva a un nivel de incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en las próximas elecciones.

En este sentido, la agenda de los principales empresarios del país puede decir mucho. En el marco del próximo Coloquio de IDEA (a realizarse en Mar del Plata) una veintena de directivos de primera línea mantendrán un almuerzo con el gobernador Axcel Kicillof. Fue armado por el comité organizador de este encuentro y no figura en el programa oficial.

Curiosamente, se daría una situación semejante a la experimentada el 20 de agosto pasado, tras la reunión del Council of Americas que tuvo la presencia, como es habitual, de lo más granado del mundo de los negocios. En esa oportunidad, después de escuchar al presidente Javier Milei, cerca de veinte directivos de grandes compañías locales e internacionales mantuvieron un encuentro cerrado en el Alvear Hotel con quien se perfila como candidato a presidente por el peronismo.

En ese momento se comentó que la incertidumbre sobre el futuro electoral llevó a estos empresarios a mantener contacto con quien se presenta como el representante más probable por la oposición.

“No es que comulguen con las ideas de Kicillof”, señalan en estos círculos, pero resulta razonable que se preocupen por conocer su pensamiento en momentos en que distintas encuestan dan, al menos por el momento, un empate técnico entre Milei y Kicillof si hoy se hicieran las elecciones.

Por otra parte, el próximo Coloquio de IDEA se caracterizará por la ausencia de altos funcionarios nacionales. Tanto es así que la lista de oradores es encabezada por el expresidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

Sucede que Milei y varios de sus ministros estarán en París, en el evento Argentina Week, cuyo propósito será atraer inversiones al país. En la Casa Rosada afirman que los organizadores de IDEA fueron informados de que ambos eventos coincidían exactamente (del 30 de septiembre al 2 de octubre).

Inflación y actividad

Este jueves se conocerá la inflación que las consultoras privadas estiman se ubicara por debajo del 2%.

En momentos en que el petróleo vuelve a tocar los US$100 por barril, la fuerte suba de los precios internacionales de las materias primas tiende a consolidar la oferta de dólares. Y, dada la previsible la estabilidad del tipo de cambio, en medios del mercado se proyectan datos de inflación relativamente bajos para los próximos meses. Las variaciones del índice de precios al consumidor implícitas en los bonos fluctúan en torno de 1,6% a 1,8% mensual para lo que resta del año.

A modo de referencia, a comienzos de 2026 se estimaba un superávit comercial del orden de los US$10.000 millones, pero fundamentalmente gracias al aumento en las cotizaciones de las commodities, hoy el excedente previsto ronda los US$25.000 millones.

Al ingreso de los dólares comerciales se suman los financieros. En el último año las emisiones de deuda en divisas de empresas y provincias rondan los US$20.000 millones, de los cuales restan ingresar US$4.200 millones.

Así, salvo que aparezca “un cisne negro”, la conducción económica cuanta con los elementos como para mantener a raya el dólar y, en consecuencia, contener las expectativas inflacionarias.

La tendencia a la desinflación se ve reforzada por el magro desempeño de los sectores vinculados al mercado interno. Las caídas registradas tanto en la industria manufacturera como en la construcción en julio -entre 4,5 y 5%, en las comparaciones tanto intermensual como anual – fueron relativizadas por fuentes oficiales. Al respecto, se señala que incidieron factores particulares, como muchos días con lluvias.

Sin embargo, distintos indicadores tienden a mostrar un comportamiento contrastante entre el dinamismo de los sectores vinculados a la exportación (agro, minería y energía) y la depresión de los dependientes del mercado local (industria, comercio y construcción). En este sentido, los impuestos vinculados al consumo interno registraron en agosto caídas reales del 6%, en el caso del IVA, y de 9% en lo concerniente al tributo al cheque.