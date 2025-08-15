Quiniela de hoy, en vivo: resultados de la Nacional y Provincial viernes 15 de agosto

Ya se pueden seguir en vivo los resultados ganadores del sorteo de la Quiniela Nacional y de Provincia, de este viernes 15 de agosto.
Los resultados de la Quiniela Previa Nacional y Provincial hoy, viernes 15 de agosto
NACIONAL
Previa
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 8755
- 2: 8301
- 3: 9644
- 4: 3606
- 5: 3048
- 6: 6635
- 7: 4706
- 8: 6268
- 9: 8079
- 10: 5711
- 11: 0095
- 12: 8016
- 13: 7275
- 14: 7757
- 15: 9166
- 16: 8406
- 17: 1395
- 18: 1596
- 19: 1565
- 20: 2821
Letras de la Nacional: FHRS
PROVINCIA
Todos los números, según el orden en el que quedaron:
- 1: 1857
- 2: 1808
- 3: 2832
- 4: 7350
- 5: 2837
- 6: 6847
- 7: 9566
- 8: 3454
- 9: 6514
- 10: 4709
- 11: 3295
- 12: 1188
- 13: 8054
- 14: 2933
- 15: 2967
- 16: 1008
- 17: 6347
- 18: 8881
- 19: 8203
- 20: 4665
