Telekino: de cuánto será el pozo del sorteo del domingo 17 de agosto

Conocé qué números salieron en la última edición del Telekino con un pozo de más de $400 millones.

El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos, cuyos sorteos son todos los domingos pasadas las 17 horas. En esta ocasión se realizará el sorteo 2389 . También se sorteó la Quiniela y se sorteará el Quini 6 y el Brinco

El sorteo 2387 del Telekino, cuyo pozo estimado llega a los $1.200 millones para los 15 aciertos . Desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que también una casa estilo americana, un viaje a Río de Janeiro para dos personas, un auto 0 kilómetros y otros cinco premios de $1.300.000.

01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 16 21 22 25

0 ganadores con 15 aciertos y un premio de $1.204.062.145

23 ganadores con 14 aciertos y un premio de $402.605

717 ganadores con 13 aciertos y un premio de $38.983

8.953 ganadores con 12 aciertos y un premio de $10.706

¿Cómo jugar al Telekino?

Cada cartón tiene impreso 15 números elegidos al azar de un total de 25 (la numeración siempre va del 01 al 25). Luego, de un bolillero con 25 bolillas se sortean semanalmente 15 bolillas. Si alguien tiene las 15 coincidencias es el ganador del pozo máximo. En caso de que no existan 15 coincidencias, el pozo queda vacante y se acumula para la jugada siguiente.

En esta modalidad ganan también los apostadores que logren 14, 13, 12 y hasta 11 coincidencias en su cartón con los extraídos en el acto de sorteo. A cada categoría de ganador (según cantidad de aciertos) le corresponde un premio en efectivo.

Dónde ver el sorteo del Telekino

Los sorteos se transmiten en vivo todos los domingos a las 13 por Canal Nueve para todo el país.

¿Qué es el Rekino y cómo se juega?

Por otro lado, en la parte inferior del cartón se encuentran impresos los mismos 15 números que en la parte media, pero estos sirven para participar de un nuevo sorteo por un pozo extra en efectivo que se realiza luego del Telekino. El rekino reparte su pozo semanalmente, ya que de no haber ganador con 15 aciertos, el pozo se reparte entre todos los ganadores que logran 14 coincidencias en su cartón y nunca queda vacante.

Resultados del Rekino del 27 de julio

Mientras que la modalidad Rekino, los números ganadores fueron:

01 03 05 06 07 08 10 11 13 15 16 17 19 20 25

Hubo 26 ganadores con 14 aciertos que se llevaron $131.907.