17 de agosto 2025 - 13:48

Elecciones 2025 EN VIVO: a horas del cierre de listas, las alianzas oficializan sus candidatos para octubre

A diferencia de lo que fue el cierre de listas para las elecciones bonaerenses, las principales fuerzas políticas ya confirmaron sus elegidos para competir en una votación clave para la segunda parte del mandato de Javier Milei. LLA apuesta a nombres propios y relega al PRO. El peronismo evitar fugas y consolida la unidad.

Últimas horas para presentar las candidaturas para las elecciones nacionales de octubre. Las principales fuerzas políticas ya definieron este sábado la gran mayoría de nombres que competirán en las urnas. La Libertad Avanza (LLA) llevará a Patricia Bullrich para el Senado en CABA y a Luis Petri como diputado en Mendoza. Por su parte, el peronismo presentará a Itai Hagman en la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Taiana como el principal nombre en provincia de Buenos Aires.

En un año marcado por las las urnas, se llevarán a cabo nuevas elecciones legislativas nacionales que definirán cómo quedarán conformadas las Cámaras en Diputados y el Senadores durante los próximos dos años, renovando 127 de las 257 bancas. Los comicios se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, según oficializó el Gobierno mediante el Decreto 335/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Javier Milei es uno de los cinco líderes con mayor aprobación a nivel mundial, según un ranking global

De acuerdo a un reciente relevamiento de una consultora internacional, el Presidente se ubicó en el "top five" del ranking global que mide la popularidad de mandatarios y jefes de Estado. En qué posición quedaron Lula da Silva, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Giorgi Meloni, entre otras figuras.

Milei Cadena Nacional CAPTURA
Claudio Lozano encabeza lista de Diputados en CABA por Unidad Popular

Unidad Popular presentó este domingo la lista de Diputados que competirá en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.

Claudio Lozano, ex diputado nacional y exdirector del Banco Nación encabeza la lista de diputados junto a Eva Koutsovitis, ingeniera civil y presidenta de Unidad Popular.

En tercelugar de la lista está Jonatan Baldiviezo, abogado y Fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Lo siguen en el cuarto lugar la abogada laboralista y de derechos humanos Nina Brugo y el sociólogo Pablo Bergel.

La Libertad Avanza apuesta por las "plumas y el terciopelo" en sus listas

Hay varios pesos pesados con actualidad (Patricia Bullrich, Luis Petri) y trayectoria (Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, Oscar Herrera Ahuad) que volverán a protagonizar las boletas de sus provincias.

Pero también hay caras que son famosas por otros facetas y aparecerán por primera vez como alternativa electoral. Así fue que el oficialismo apostó por las plumas y el terciopelo con algunas figuras del teatro de revista y la televisión.

Elecciones 2025 Cierre de Candidaturas
José Luis Espert oficializó su candidatura en provincia de Buenos Aires

A través de su cuenta de la red social X, Espert puso la firma y selló su candidatura. Encabezará la lista de Diputados que competira por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en octubre.

"Agradezco al Presidente @JMilei y a @KarinaMileiOk por confiar en mí para liderar la batalla en PBA. Con mucho compromiso y responsabilidad, candidatura firmada. ¡Ahora seguimos trabajando! KIRCHNERISMO NUNCA MÁS", expresó

Oscar Herrera Ahuad: "No puedo mirar hacia otro lado"

En Misiones, la perlita la dio el exgobernador Oscar Herrera Ahuad, que será candidato a diputado nacional en representación del Frente Renovador de la Concordia, el armado del exmandatario y mandamás local Carlos Rovira. De profesión médico, recientemente se lo vio asistiendo a un accidentado a la vera de una ruta en la localidad de Santa Ana.

"Como médico y como ciudadano, no puedo mirar hacia otro lado", dijo luego en una publicación en sus redes en la que se lo ve acompañando al herido junto al equipo de emergencias. También aprovechó para cuestionar el abandono de las rutas y pidió a la ciudadanía "manejar con cuidado" ya que es también "un acto de responsabilidad".

En modo campaña, Javier Milei defendió la motosierra, criticó al peronismo y anunció el fin de la inflación para 2026

Durante la Liberty International World Conference, el Presidente destacó los logros de su gestión, celebró la caída de la pobreza y la mejora de los salarios, y arremetió contra el periodismo y los adversarios políticos que, según él, buscan frenar sus reformas.

Gustavo Sáenz, bajo los flashes del Congreso

Lejos de los escándalos neuquinos, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se mostró bajo los "flashes" y las luces de las cámaras, aunque no se lo vio por la calle Corrientes, sino más precisamente en el Congreso de la Nación.

Luego de dar libertad de acción al frente local para presentar listas nacionales, participó de un homenaje al fallecido Federico Córdoba, líder de Las Voces de Orán. Junto al conjunto musical y en compañía del Chaqueño Palavecino, Sáenz, con poncho al hombro, mostró sus dotes vocales.

gustavo saenz congreso chaqueño palavecino
La Libertad Avanza se juega la gobernabilidad y Fuerza Patria pone a prueba la unidad

Por Ezequiel Rudman

Tras los movimientos del dólar y del índice de la inflación, Javier Milei definió candidatos para testear en las urnas la primera mitad de su gestión. En Fuerza Patria, Cristina Kirchner se puso al frente del diseño de la boleta bonaerense.

Leé la nota completa

"Se te acaba la nafta"

En el norte, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, es uno de los que salió a mostrar su nueva vestimenta. Atrás quedó el traje de "primer mileista", aquel que recibió con bombos y platillos al Presidente para el Pacto de Mayo en la Casa Histórica.

Ahora, en tiempos de campaña y tras diferencias con Nación, pegó la vuelta hasta convertirse en un ferviente opositor al modelo libertario, el vengador inesperado.

tucuman primero jaldo
Javier Milei y un camino cuesta arriba rumbo a octubre, aliviado por una frágil oposición

Por Ariel Basile

El Presidente apuesta fuerte en las próximas elecciones y aspira a revalidar su poder y sumar los legisladores necesarios para blindar la segunda mitad del mandato.

Su gran escollo serán la fragilidad de la macro que tantos resultados le dió. El peronismo logró la unidad, pero las internas feroces no terminaron.

Leé la nota completa

Itai Hagman, la apuesta de Fuerza Patria en CABA: "El 26 de octubre votamos para ponerle un freno a la motosierra de Milei"

El economista y dirigente de Patria Grande, Itai Hagman, será la cabeza de lista de Fuerza Patria en CABA. Una apuesta audaz porque, si bien ya es diputado nacional, no es de las figuras más reconocidas. En su primer mensaje tras la oficialización de su candidatura calificó las elecciones de octubre como una oportunidad para "ponerle un freno a Milei".

"El 26 de octubre votamos para ponerle un freno a la motosierra de Milei, a un modelo económico inhumano e insensible. Y para construir una alternativa que ponga a la gente en el centro", dijo Hagman en sus redes sociales.

"Con mucho orgullo, con excelentes compañeros y compañeras, militaremos esta campaña hablando con cada vecino y vecina de nuestra ciudad para representar las propuestas de #FuerzaPatria", prometió.

Dos ministros de Milei serán candidatos: los cambios que deberá hacer en el gabinete a partir de diciembre

patricia bullrich luis petri

El Gobierno decidió apostar fuerte en las elecciones de octubre y para ello eligió a dos de sus ministros como cabeza de listas de dos distritos clave: Patricia Bullrich en CABA y Luis Petri en Mendoza. Ambos, la fórmula presidencial del PRO en 2023, hoy son importantes miembros del gabinete nacional.

Bullrich es la ministra de Seguridad y figura importante del oficialismo. Es la responsable de la política dura contra la inseguridad y las movilizaciones sociales. Tendrá la misión de ganar CABA y llegar al Senado para ser la contracara de la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy enfrentada con Javier Milei.

Luis Petri es el ministro de Defensa, quien se identificó rápidamente con la gestión libertaria y tomó llevó adelante una política de "reivindicación" de las Fuerzas Armadas, en particular de desactivar las investigaciones y los cuestionamientos por su papel en la última dictadura cívico-militar (1976-183).

Jorge Taiana habló tras oficializarse su candidatura: "Es un orgullo y demuestra lo importante de la unidad"

Jorge Taiana se convirtió en la nueva apuesta del peronismo para ganar la provincia de Buenos Aires en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Será el primer candidato a diputado en un nombre que busca ser síntesis de las distintas tribus bonaerenses que siguen con las heridas abiertas después del fallido gobierno del Frente de Todos.

Tras firmar su candidatura, Taiana habló sus impresiones tras esta responsabilidad. "Evidentemente hubo consenso para que encabece la lista. Todos los grupos acordaron eso. Eso para mí es un orgullo y creo que demuestra la importancia de la unidad", afirmó.

"Nos unimos para ver cómo detenemos la destrucción que plantea el presidente Javier Milei. Y cómo logramos recuperar la esperanza en una sociedad que está un poco desalentada, pero que tiene que tener esperanza en que es posible construir una Argentina distinta y una Argentina mejor para la mayoría, que es lo que hoy no sucede", agregó.

El mensaje de Javier Milei a Luis Petri: "Bienvenido a las Fuerzas del Cielo"

El presidente Javier Milei saludó este sábado a su ministro de Defensa, Luis Petri, luego de que se anunciara su afiliación a La Libertad Avanza (LLA) y su candidatura a diputado nacional por el Gobierno. "BIENVENIDO A LAS FUERZAS DEL CIELO QUERIDÍSIMO LUIS...!!!", posteó en sus redes sociales.

la presidenta de LLA, Karina Milei, anunció la afiliación al partido oficial de Luis Petri, concretando su paso de la UCR a las filas libertarias. "Gracias Luis por acompañarnos en la enorme tarea de llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina", agradeció la hermana del Presidente.

