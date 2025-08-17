Elecciones 2025 EN VIVO: a horas del cierre de listas, las alianzas oficializan sus candidatos para octubre

Live Blog Post

Claudio Lozano encabeza lista de Diputados en CABA por Unidad Popular

Unidad Popular presentó este domingo la lista de Diputados que competirá en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 26 de octubre.

Claudio Lozano, ex diputado nacional y exdirector del Banco Nación encabeza la lista de diputados junto a Eva Koutsovitis, ingeniera civil y presidenta de Unidad Popular.

En tercelugar de la lista está Jonatan Baldiviezo, abogado y Fundador del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Lo siguen en el cuarto lugar la abogada laboralista y de derechos humanos Nina Brugo y el sociólogo Pablo Bergel.