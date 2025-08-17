Elecciones 2025 EN VIVO: a horas del cierre de listas, las alianzas oficializan sus candidatos para octubre

Últimas horas para presentar las candidaturas para las elecciones nacionales de octubre. Las principales fuerzas políticas ya definieron este sábado la gran mayoría de nombres que competirán en las urnas. La Libertad Avanza (LLA) llevará a Patricia Bullrich para el Senado en CABA y a Luis Petri como diputado en Mendoza. Por su parte, el peronismo presentará a Itai Hagman en la ciudad de Buenos Aires y a Jorge Taiana como el principal nombre en provincia de Buenos Aires.
Javier Milei es uno de los cinco líderes con mayor aprobación a nivel mundial, según un ranking global
De acuerdo a un reciente relevamiento de una consultora internacional, el Presidente se ubicó en el "top five" del ranking global que mide la popularidad de mandatarios y jefes de Estado. En qué posición quedaron Lula da Silva, Donald Trump, Claudia Sheinbaum, Giorgi Meloni, entre otras figuras.
